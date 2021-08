Prihajajo najbolj vroči dnevi v tem poletju, naslednji teden pa izrazita hladna fronta

Temperatura ozračja se bo od danes pa do konca tedna dvigovala, napovedujejo vremenoslovci. Na Goriškem bodo v popoldanskih urah izmerili 36 stopinj Celzija, za vikend pa lahko "še kakšno stopinjo ali dve višje". Posebej vroče bo tudi v Beli Krajini in Posavju. Arso je zaradi "velikih toplotnih obremenitev" izdal opozorilo. V začetku naslednjega tedna pa bo sledil prehod izrazite hladne fronte z nevihtami in veliko možnostjo nastanka krajevnih neurij.

Po besedah našega hišnega prognostika Roka Nosana bodo prihodnji dnevi večjemu delu Slovenije in tudi naši soseščini prinesli vrhunec letošnjega poletja. "Že danes se bo na Goriškem ogrelo do 36 stopinj Celzija, jutri in v soboto pa bo živo srebro seglo še kakšno stopinjo ali dve višje," pravi Nosan. Podobno vroče s temperaturami do 37 stopinj Celzija bo ob koncu tedna tudi v Beli krajini in Posavju, medtem ko bodo po nižinah preostalega dela države najvišje temperature okoli 35 stopinj Celzija. Vroč afriški zrak bo nad nami vztrajal do vključno ponedeljka. "Sledil bo prehod izrazite hladne fronte z nevihtami in veliko možnostjo nastanka krajevnih neurij," še napoveduje Nosan. Arso izdal opozorilo Medtem so tudi na Agenciji RS za okolje (Arso) že izdali opozorilo, da bo "v prihodnjih dneh sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev".