Prihajajo nalivi, jugo in burja: kje bo padlo največ dežja?

V prihodnjih dneh nas čaka vremensko precej bolj razgibano obdobje, so sporočili z Arsa: "Nad Evropo si bodo v prihodnjih dneh sledili prodori vlažnih in postopno hladnejših zračnih mas, najprej iznad Sredozemlja, nato še iznad Atlantika." Prva vremenska motnja bo na vreme pri nas začela vplivati že danes, njen največji vpliv pa pričakujemo v sredo, so zapisali na agenciji. "Z okrepljenimi višinskimi vetrovi južnih smeri bo k nam dotekal še dokaj topel, a vse bolj vlažen zrak. Predvsem ob gorskih pregradah severozahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, zapihal bo veter južnih smeri," so zapisali na Arsu.

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V drugem delu noči na sredo se bo ob morju okrepil jugo, padavine bodo zajele zahod države in se postopoma širile proti notranjosti. V sredo se bodo padavine sredi dneva na zahodu okrepile. Zaradi močnih južnih vetrov v višinah bodo tudi možna dolgotrajnejša padavinska območja z nalivi, ki se bodo pomikala od juga proti severu. Predvsem v bližini morja bo lahko tudi zagrmelo.

Največ padavin v predalpskem svetu

Največ padavin bo predvidoma padlo v predalpskem svetu severne Italije, pri nas pa v Posočju, kjer lahko samo v sredo pade od 50 do 100 mm dežja. V osrednji Sloveniji na Arsu pričakujejo od 20 do 40, na vzhodu države pa le od 5 do 15 mm padavin. Padavine se bodo nadaljevale v sredo zvečer in v noči na četrtek, še napovedujejo. V četrtek zjutraj pa nas bo od severa prešla hladna fronta, nad severnim Jadranom pa bo nastalo ciklonsko območje. Ob tem se bo ohladilo, meja sneženja se bo v gorskem svetu spustila do okoli 1300 metrov nadmorske višine, so napovedali na agenciji. "Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja, ob morju pa zaradi lege ciklonskega območja ni izključena niti tramontana. Padavine bodo čez dan postopoma oslabele in ponehale, od severozahoda pa se bo začelo delno jasniti," še sporočajo z Arsa.

V soboto nove padavine in ohladitev