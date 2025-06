Prihajajo nevihte, izključena ni niti toča

V ponedeljek čez dan bo spremenljivo oblačno vreme, občasno ponekod delno jasno. Ponekod se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Slednjih bo največ v jutranjem in dopoldanskem času in sicer na severovzhodu Slovenije, popoldan pa bo glede na izračune meteoroloških modelov največja verjetnost za nastanek neviht nad severnim Jadranom z okolico, poroča Meteoinfo.

Kakšna nevihta lahko popoldan nastane tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob nevihtah bodo možni močnejši nalivi in toča, ki pa predvidoma glede na izračune ne bo debela. Zaradi šibkih višinskih vetrov bo pomikanje nevihtnih celic počasno.

Jutranje temperature bodo od 17 do 21 C, najvišje dnevne pa se bodo v večjem delu Slovenije gibale med 24 in 28 C, ob morju do 30 C.