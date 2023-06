Prihajajo nevihte z močnejšimi nalivi, možna tudi toča

Torek bodo v večjem delu Slovenije zaznamovali oblaki in padavine. Predvidoma se bosta čez naše kraje pomaknila dva pasova ploh in neviht. Prvega lahko pričakujemo že dopoldne, drugi padavinski pas pa nas bo prešel popoldne ali zvečer.

Že dopoldne se bodo krajevne padavine začele prožiti v hribovitem svetu zahodne Slovenije in se nato skupaj s posameznimi nevihtami čez osrednje kraje razširile proti vzhodu države. Zgodaj popoldne bo dež marsikje ponehal, a ne za dolgo. Po 15. uri bodo namreč nad hribovitimi kraji ob meji z Avstrijo spet začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do noči prešle večji del države.

Ozračje bo predvsem nad zahodno, osrednjo in južno Slovenijo nestabilno, hkrati pa bo prisotno vetrovno striženje, zato sredi dneva in popoldne niso izključeni močnejši in ponekod lahko tudi dolgotrajnejši nalivi. Na jugozahodu države, kjer bo pred popoldanskim prihodom fronte še deloma sončno in se bo posledično tudi najbolj ogrelo, lahko nastane tudi kakšno lokalno neurje s točo.

Ob nalivih lahko pade več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, zato je možen močnejši porast manjših rek in hudournikov, ponekod lahko pride tudi do manjših razlivanj. Nalivi so sprva verjetnejši na severu in severozahodu, kasneje pa se bodo čez osrednjo Slovenijo pomikali proti jugovzhodu države.

Dopoldne bo ob nekaj sončnih žarkih marsikje še zelo toplo, popoldne, ko bo zapihal severovzhodnik, pa se bo ohladilo. Izjema je Primorska, kjer se bo tudi danes ogrelo do okoli 30 stopinj Celzija. Drugod bodo popoldanske temperature od 18 do 24 stopinj Celzija.

Padavine se bodo ponekod nadaljevale v noč na sredo in do sredinega dopoldneva večinoma ponehale. Čez dan se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo, nastalo bo še nekaj ploh. Nekoliko se bo ohladilo. A že četrtek bo ob sončnem vremenu spet toplejši, še višje temperature pa bomo izmerili v petek, ko bo prav tako sončno. Za soboto pa trenutno kaže na bolj oblačno in mokro vreme.