S severa nevihte z nalivi, sodro in drobno točo, ob padcu temperatur tudi sneg

Zaradi hitre in izrazite ohladitve je pričakovati zelo burno dogajanje. Nastajale bodo nevihte z nalivi, sodro in drobno točo, zapihal bo močan severovzhodni veter, ob tem pa se bo zelo naglo spustila tudi meja sneženja.

Spodnja animacija prikazuje, kako se bo nad naše kraje od severa in severovzhoda razširil občutno hladnejši zrak, ki bo temperature v kratkem času ponekod znižal za več kot 15 stopinj. V večjem delu Slovenije bomo tako popoldne izmerili le od 0 do 6 stopinj Celzija.

Koliko snega bi lahko zapadlo?

Predvidoma bo snežilo do nadmorske višine okoli 500 metrov, ponekod pa še nižje. Na območjih, kjer se bodo močne padavine in nevihte obnavljale dalj časa, lahko tudi po nižinah zapade nekaj centimetrov snega. To se zna popoldne najprej zgoditi v delih Gorenjske, Koroške in Štajerske, nekoliko kasneje pa tudi ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem.

Spodaj sta dva izračuna visokoresolucijskega meteorološkega modela ICON-D2, ki nam prikazujeta, koliko snega bi lahko zapadlo. V odvisnosti od intenzitete padavin se lahko uresniči tako prvi kot tudi drugi scenarij.