Naslovnica
Slovenija

Prihajajo nove globe: vozniki dodatnih omejitev hitrosti ne jemljejo resno

Ljubljana , 12. 09. 2025 17.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk , A.K.
Komentarji
101

Poskusnega obdobja je konec, Dars bo s pomočjo policijskega nadzora in kazni voznike skušal prisiliti, da na avtocesti spoštujejo omejitve hitrosti. Dars je poleti na vse štiri avtocestne vpadnice postavil sistem dinamičnega upravljanja hitrosti, s katerim naj bi zmanjšali zastoje. Sistem večje število vozil zazna že kilometre vnaprej in omeji hitrost, še preden bi vozila ustvarila zastoj. Toda na Darsu in v AMZS ugotavljajo, da učinka ni.

Po napovedih predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča bodo kmalu uvedli nadzor nad kršitvami. Če se bodo vozniki želeli izogniti globi, bodo morali več kilometrov pred zastojem, kjer bi sicer zlahka peljali 130 kilometrov na uro, voziti precej počasneje.

Zastoji so naše avtoceste hromili ves teden, pa čeprav smo že zdavnaj končali z glavno turistično sezono, Dars pa je napovedoval običajno gostoto prometa. Najhuje je bilo v sredo, ko je primorska avtocesta obstala, potovalni čas pa se je proti prestolnici podaljšal za debelo uro.

Zastoji na ljubljanski obvoznici
Zastoji na ljubljanski obvoznici FOTO: Aljoša Kravanja

A prometne nočne more še ni konec, napoveduje predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Prihaja zadnji vikend, ko bomo imeli težave zaradi turistov zaradi tega, ker se v Nemčiji končujejo počitnice in pričakujemo velik naval predvsem Nemcev, ki se bodo vračali domov. Ne gradbena dela, kot glavnega krivca za zastoje izpostavlja preveliko število vozil. Ceste ne zmorejo takega prometa, kot ga imamo. To ni samo v sloveniji, kolone so tudi v sosednjih državah. Od Zadra do Zagreba je vsak vikend kolona, strjena kolona, tudi po sedem ur se vozijo.

Dinamično upravljanje hitrosti: vozniki ga ne jemljejo resno

Dars je letos stanje na naših cestah skušal vsaj malo umiriti z dinamičnim upravljanjem hitrosti - sistem večje število vozil zazna že kilometre vnaprej in omeji hitrost, še preden bi vozila ustvarila zastoj. Rezultat pa? Kot pravijo na Darsu: "Naše obvestilne table ne jemljejo preveč resno, so hitrosti še večje, kot jih predpisujemo." Kot pravi Manuel Pungertnik iz AMZS: "Dokazujemo, da ko se strokovnjaki zberejo in ko naštudirajo zadevo, smo vsi bolj pametni od njih."

Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje, največjo težavo vidi v razmišljanju slovenskih voznikov, da jih med delanjem prekrška tako ali tako nihče ne bo zalotil: "Zelo hitro se spremeni naše mišljenje samo ko pridemo čez Karavanke, pa so kazni manjše kot so v Sloveniji."

Zato Dars oziroma policija zaostrujeta nadzor nad spoštovanjem dinamičnega upravljanja hitrosti. Kot pravi Ribič, bodo skupaj s Policijo voznike poskusili prisiliti, da se bodo držali teh omejitev.

Kdaj bodo začeli deliti prve globe? Kmalu - ko turistov ne bo več, glavnina zastojev pa bo naše ceste večinoma hromila med jutranjimi in popoldanskimi konicami.

KOMENTARJI (101)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
12. 09. 2025 21.09
Kdaj bodo delali ponoči kakor to počnejo v nemčiji,Avstriji,Italiji...Vodstvo DARSA v kontejner za 2 dni,da vidijo kako je luštno...Takega vodstva ne potrebujemo saj so nesposobni in politično nastavljeni....
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
12. 09. 2025 21.05
+4
Kako boš resno jemal omejitev, če pred tem stojiš in izgubiš celo uro, pelješ se pa v službo, MAFIJCI iz MARSa razložite mi! Točno poznate reakcije ljudi, zato pa postavljate omejitve.
ODGOVORI
4 0
Naiskreni
12. 09. 2025 21.04
+3
Torejy statistiko prekrškov nam polnejo turisti, sankcije bodo ko turisti odidejo. To je pogruntavšna stoletja. Nobelovo nagrado si zasluži.. 🤣🤣
ODGOVORI
4 1
gggg1
12. 09. 2025 21.04
-1
DARS in MOL bosta začela ustrezneje načrtovati gradbena dela z skratka, ko jima bomo začeli zaračunavati čas, ki ga preživimo v zastoju.
ODGOVORI
0 1
clox
12. 09. 2025 21.03
+3
Nove globe... radar pri naklem povzroča to da folk zbremza na 50km/h, kar je precej bolj nevarno od 150km/h... ampak ok.. glavno da je vse svobodno, pa da ima nutrija ideje
ODGOVORI
5 2
zavdenis
12. 09. 2025 21.02
+4
dajte omejitev 90 km/h pa vrnite denar od vinjet pa bo, itak je
ODGOVORI
6 2
Groucho Marx
12. 09. 2025 21.00
+3
Dars je največji zaslužkar in pogoltnež v državi, pernati je pa ščuval narod nad Petrol.
ODGOVORI
5 2
Rookoko
12. 09. 2025 20.58
+9
Naj zrihtajo ceste, noben dinamicen nadzor hitrosti ne bo pomagal. 3. Pas, Tranzit kamionov na vlak itd. Se malo in sploh ne bomo vec uporabljali avtoceste.
ODGOVORI
10 1
300 let do specialista
12. 09. 2025 20.58
+9
DARS bi bil na Kitajskem morda, morda komperenčen za "izgradnjo" otroškega sankališča, za avtoceste samo v mokrih sanjah. SRAMOTA!
ODGOVORI
9 0
alkimistos
12. 09. 2025 20.58
+8
Se pravi fasizem se zacne ko gredo turisti... bravo golobnjak
ODGOVORI
8 0
Malo_sutra
12. 09. 2025 20.58
+1
Sej se da, bi bila dobra ideja dodatni zdravniški pregledi za ljudi, ki radi zapenjajo in nimajo potrpljenja vozit avto.
ODGOVORI
3 2
gaPI132124241241242323214
12. 09. 2025 20.57
+7
Naj kaznujejo tudi osebne avtomobile ki vozijo 100 po prehitevalnem pasu in se ne umaknejo na voznega čeprav je prosto. Naj kaznujejo kamp prikoličarje in avto dome, ki se ne umaknejo na pas za počasna vozila ki je prazen. Danes sem z kombijem in prikolico vozil na pasu za počasna vozila 90 kmh po višnjegorskem klancu proti lj. Na voznem pasu je bil osebni avto ki je vozil cca 80 km/h. Za njim kolona 4 avtomobilov, na prehitevalnem pasu več avtomobilov ki ga je prehitevalo. Jaz sem sel mimo po desni, če bi zmanjšal hitrost do vrha klanca ne pridem nazaj na normalno, prehiteti po levi ni bilo prostora zaradi kolone ki jo je ustvaril. Zato se sprasujem, kdaj bodo nadzirali in kaznovali voznike, ki izpita ne bi smeli imeti saj sploh ne vedo kaj se dogaja v njihovi okolici, ter tudi ustvarjajo nepotrebno gnečo?
ODGOVORI
7 0
300 let do specialista
12. 09. 2025 21.01
+3
GaPi...ne ne, to so "varni voznimi" oni ne ogrožajo nikigar, mi, ki normalno prehitimo na levem im se TAKOJ vrnemo na desnega- voznega, smo čudaki.
ODGOVORI
3 0
galeon
12. 09. 2025 21.04
+1
Vidim da ne obvladaš stvari. Avtocesta nima pasu za počasna vozil. Ima dva pasova in prehitevalni. Po obeh desnih pasovih lahko voziš kjer hočeš in s hitrostjo do 130 km/h. Če si ti na skrajnem desnem pasu in nekdo na tvoji levi na sredinskem pasu, lahko brez skrbi pelješ mimo. To ni prekršek. Vsak voznik pa lahko prosto izbira po katerem pasu od desnih dveh bo vozil v klanec. Ce ne verjameš si preberi člene Zakona o varnosti cestnega prometa, kjer je govor o vožnji po avtocesti.
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
12. 09. 2025 20.55
+7
Uredite vsem helikopterske prevoze saj večina je na cesti zaradi bolj pomembnih stvari kot pa je gibanica na drugem koncu države, ali pa povrnite škodo ki jo dnevno trpimo zaradi zamud .
ODGOVORI
8 1
DasaizDalasa
12. 09. 2025 20.55
+2
Preveč je vsega prometa. Vse je ponorelo postopoma. Vsi so kar naprej na cestah. Če ne službeno pa na dopust. Nihče več ne more bit doma. Zraven pa še ves ta tranzit preko naše male dežele in mera je polna. In to naj bi bil zeleni prehod! Pa tudi cetralizacija doda svoje!
ODGOVORI
3 1
galeon
12. 09. 2025 20.57
+2
In samo tranzit je problem. S pravimi ukrepi se ga da omejit in preusmerit avstrijcem pa naj se oni zajebavajo z njimi.
ODGOVORI
2 0
galeon
12. 09. 2025 20.53
+6
Zaradi počasne vožnje nekaterih, predvsem tistih na levem pasu, nastanejo zastoji in zamaški. In zdaj bi pred tem zamaškom zmanjšali hitrost na enako s katero je vozil tisti prvi, ki je povzročil prvi zastoj. Garantirano bo drugi zastoj zaradi omejitve hitrosti enak prvemu. In lepo boste na koncu namesto v 20 km koloni stali v 60 km koloni. Pol poti od LJ do KP. In zadnji zastoj v sredo na primorski avtocesti ni podaljšal vožnje za eno uro ampak za 3 ure. In zdaj mi bosta pametnjakoviča iz DARS-a in AMZS.ja solila pamet. Oba peljem na avtocesto po njunih pravilih pa jima dokažem da pojma nimata.
ODGOVORI
7 1
300 let do specialista
12. 09. 2025 20.53
+6
Dragi Marsovci, vam se gre samo za milijone, ki nam jih voznikom UKRADETE, še posebej prevoznikom.
ODGOVORI
6 0
perko36
12. 09. 2025 20.52
+7
Kaj pa če so za zastoje samo krivo delo na cesti zelo lepo ste umirili promet pri Konjicah ni bilo potrebno nobenega umirjanja in ravno v času turistične sezone kapo dol
ODGOVORI
7 0
jedupančpil
12. 09. 2025 20.52
lol
ODGOVORI
0 0
RealCRr7
12. 09. 2025 20.51
+8
Mislim, da sem letos se zadnjic kupil vinjeto, ker ni vredna tega denarja, da se vozis kot po jajcih po avtocesti, vsak km potem se zastoji zaradi vasih gradenj, ki tako pobirate denar v svoj zep, potem pa se, da se drzim pravil.
ODGOVORI
8 0
gmajna
12. 09. 2025 20.51
+1
Od Kopra do Rekmurja 80 km pa bo ali pa tudi ne
ODGOVORI
1 0
