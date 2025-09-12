Prihajajo nove globe: vozniki dodatnih omejitev hitrosti ne jemljejo resno

Zastoji so naše avtoceste hromili ves teden, pa čeprav smo že zdavnaj končali z glavno turistično sezono, Dars pa je napovedoval običajno gostoto prometa. Najhuje je bilo v sredo, ko je primorska avtocesta obstala, potovalni čas pa se je proti prestolnici podaljšal za debelo uro.

Po napovedih predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča bodo kmalu uvedli nadzor nad kršitvami. Če se bodo vozniki želeli izogniti globi, bodo morali več kilometrov pred zastojem, kjer bi sicer zlahka peljali 130 kilometrov na uro, voziti precej počasneje.

Prihaja zadnji vikend, ko bomo imeli težave zaradi turistov zaradi tega, ker se v Nemčiji končujejo počitnice in pričakujemo velik naval predvsem Nemcev, ki se bodo vračali domov. Ne gradbena dela, kot glavnega krivca za zastoje izpostavlja preveliko število vozil. Ceste ne zmorejo takega prometa, kot ga imamo. To ni samo v sloveniji, kolone so tudi v sosednjih državah. Od Zadra do Zagreba je vsak vikend kolona, strjena kolona, tudi po sedem ur se vozijo.

Dars je letos stanje na naših cestah skušal vsaj malo umiriti z dinamičnim upravljanjem hitrosti - sistem večje število vozil zazna že kilometre vnaprej in omeji hitrost, še preden bi vozila ustvarila zastoj. Rezultat pa? Kot pravijo na Darsu: "Naše obvestilne table ne jemljejo preveč resno, so hitrosti še večje, kot jih predpisujemo." Kot pravi Manuel Pungertnik iz AMZS: "Dokazujemo, da ko se strokovnjaki zberejo in ko naštudirajo zadevo, smo vsi bolj pametni od njih."

Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje, največjo težavo vidi v razmišljanju slovenskih voznikov, da jih med delanjem prekrška tako ali tako nihče ne bo zalotil: "Zelo hitro se spremeni naše mišljenje samo ko pridemo čez Karavanke, pa so kazni manjše kot so v Sloveniji."

Zato Dars oziroma policija zaostrujeta nadzor nad spoštovanjem dinamičnega upravljanja hitrosti. Kot pravi Ribič, bodo skupaj s Policijo voznike poskusili prisiliti, da se bodo držali teh omejitev.

Kdaj bodo začeli deliti prve globe? Kmalu - ko turistov ne bo več, glavnina zastojev pa bo naše ceste večinoma hromila med jutranjimi in popoldanskimi konicami.