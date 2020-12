Prihajajo nove padavine, meja sneženja se bo spuščala

Obilne padavine v zahodni polovici Slovenije so ob kombinaciji taljenja snega povzročile, da so reke včeraj močneje narasle in ponekod prestopile bregove, poplavljalo je tudi morje. So bili pa naši kraji na srečo le na obrobju dogajanja, zato smo se obsežnejšim poplavam izognili. V sosednji Furlaniji - Julijski krajini, kjer je bilo težišče dogajanja, je v zadnjih dneh lokalno padlo celo več kot 700 litrov dežja na kvadratni meter, v Karnijskih Alpah in Dolomitih pa je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov ponekod zapadlo več kot tri metre snega. Pri nas je največ snega zapadlo na Kaninu, kjer se je snežna odeja od petka zvečer odebelila za dobra dva metra in trenutno sega 280 centimetrov visoko.

Naši kraji so se v preteklih dneh znašli na prepihu med anticiklonom na vzhodu in ciklonom na zahodu stare celine. Razlika v zračnem tlaku med obema sistemoma je bila zelo velika, zato so v višinah pihali močni južni vetrovi, ki so prinašali topel in z vlago nasičen zrak iznad Sredozemlja in severne Afrike. Padavine, ki so nastajale nad morjem, so se ob stiku z bližnjimi gorstvi še dodatno okrepile, zaradi bližine fronte in nestabilnega ozračja pa so nastajale tudi nevihte.

Dosegle nas bodo nove padavine

Tudi po prehodu fronte smo ostali v južnem zračnem toku, zato lahko že kmalu pričakujemo nove padavine. Danes bo na zahodu oblačno, več sonca bo na vzhodu države in ob morju. V krajih ob alpsko-dinarski pregradi se bodo dopoldne spet začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne občasno razširile tudi nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Na Primorskem in Notranjskem bo možna tudi kakšna nevihta. Na Štajerskem in v Prekmurju bo ostalo večinoma suho in tudi drugod količina padavin ne bo tako velika, kot je bila v preteklih dneh, zato večjih težav z vodotoki danes ne bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov. Popoldanske temperature bodo v večjem delu Slovenije od 4 do 9, na Primorskem od 10 do 12 stopinj Celzija.

Jutri se bo nad severno Italijo pomaknil nov ciklon, zato se bodo padavine na zahodu okrepile in popoldne razširile nad večji del države. V krajih ob vzhodni meji bo dežja malo, medtem ko bodo v hribovitem svetu zahodne Slovenije padavine kar obilne. Ob morju bo pihal jugo, v Vipavski dolini pa se bo krepila burja. Meja sneženja bo zjutraj na nadmorski višini okoli 600 metrov, čez dan pa se bo nekoliko dvignila. V hribih zahodne Slovenije lahko nad nadmorsko višino 1000 metrov, kjer bodo vse padavine padle v snegu, lokalno zapade več kot pol metra snega. Jutrišnje jutranje temperature bodo v večjem delu države okoli ničle, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa se bodo gibale od 2 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.