Prihajajo nove padavine, meja sneženja se bo spuščala

"Ponoči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine. Te se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, do večera tudi do skrajnega severovzhoda. Do četrtkovega jutra pričakujemo v zahodni Sloveniji od 20 do 40 mm padavin, v osrednji Sloveniji od 10 do 20 in na vzhodu večinoma od 5 do 10 mm," so zapisali na Arsu.

"Meja sneženja bo večinoma nad nadmorsko višino 1000 metrov, v Zgornjesavski dolini bo snežilo nižje. V sredo čez dan se bo ob morju okrepil jugo, zato lahko pričakujemo nekoliko večjo vzvalovanost in povišano gladino morja," so dodali.

V noči na četrtek bodo padavine oslabele. Čez dan bo pretežno oblačno, ponekod bodo občasno še krajevne padavine. Meja sneženja bo med 500 in 800 metri nadmorske višine. V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Drugod bo oblačno in povečini suho.