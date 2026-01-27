Prihajajo nove padavine, meja sneženja se bo spuščala

"Ponoči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine. Te se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, do večera tudi do skrajnega severovzhoda. Do četrtkovega jutra pričakujemo v zahodni Sloveniji od 20 do 40 mm padavin, v osrednji Sloveniji od 10 do 20 in na vzhodu večinoma od 5 do 10 mm," so zapisali na Arsu.
"Meja sneženja bo večinoma nad nadmorsko višino 1000 metrov, v Zgornjesavski dolini bo snežilo nižje. V sredo čez dan se bo ob morju okrepil jugo, zato lahko pričakujemo nekoliko večjo vzvalovanost in povišano gladino morja," so dodali.
V noči na četrtek bodo padavine oslabele. Čez dan bo pretežno oblačno, ponekod bodo občasno še krajevne padavine. Meja sneženja bo med 500 in 800 metri nadmorske višine. V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Drugod bo oblačno in povečini suho.
Višina snežne odeje
Po podatkih Arsa je na Kredarici trenutno 135 centimetrov snega, na Kaninu 124, na Voglu 98, na Krvavcu 79 centimetrov in na Rogli 17 centimetrov.
