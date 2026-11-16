Prihajajo nove padavine, sredi tedna bo za ta čas razmeroma toplo

"Nad severnim Atlantikom in severno polovico Evrope bo vztrajalo obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki bo s svojim obrobjem segalo tudi do Slovenije. Večji del tedna bo v višinah z močnimi vetrovi zahodnih smeri k nam dotekal vlažen in dokaj topel zrak," napoveduje Arso.
Jutri bo zapihal okrepljen jugozahodni veter, od zahoda se bo znova pooblačilo. Dež se bo čez dan na zahodu okrepil in se zvečer razširil nad večji del Slovenije. Le na severovzhodu, kjer bo najbolj vetrovno, bo ostalo večinoma suho.
"Padavine bodo v noči na sredo ponehale, v drugem delu noči se bo delno zjasnilo. V sredo bo ob šibkem do zmernem jugozahodnem vetru precej jasno in za ta čas razmeroma toplo. Najvišja dnevna temperatura se bo ponekod povzpela nad 15 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.
Nova pošiljka padavin, ki bodo obilnejše kot torkove, nas bo dosegla v četrtek. Dež bo v noči na petek nato ponehal, meja sneženja pa bo večinoma ostala nad okoli 2000 m nad morjem.
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