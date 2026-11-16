Prihajajo nove padavine, sredi tedna bo za ta čas razmeroma toplo

"Nad severnim Atlantikom in severno polovico Evrope bo vztrajalo obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki bo s svojim obrobjem segalo tudi do Slovenije. Večji del tedna bo v višinah z močnimi vetrovi zahodnih smeri k nam dotekal vlažen in dokaj topel zrak," napoveduje Arso.

Jutri bo zapihal okrepljen jugozahodni veter, od zahoda se bo znova pooblačilo. Dež se bo čez dan na zahodu okrepil in se zvečer razširil nad večji del Slovenije. Le na severovzhodu, kjer bo najbolj vetrovno, bo ostalo večinoma suho.