Prihajajo nove padavine, v gorah bo zapadlo še veliko snega

V preteklih dneh je ponekod na zahodu in jugu Slovenije že padlo več dežja, kot ga običajno pade v celem novembru skupaj. Vodotoki so ob tem močneje narasli in po dolgem času spet dosegli velike pretoke. Tudi v nadaljevanju meseca bomo pod vplivom ciklonov in spremljajočih front, zato se bodo padavine pogosto vračale. V gorah bo zapadlo veliko novega snega, meja sneženja pa se bo občasno spustila tudi v alpske doline.

November v dolgoletnem povprečju velja za najbolj moker mesec v letu, letošnji pa bo, kot vse kaže, še posebej moker. Po meteorološkem modelu GFS nas bodo namreč v prihodnjih dveh tednih prehajali vedno novi padavinski pasovi. Po nižinah bo pogosto deževalo, v gorah pa bo zapadlo veliko novega snega.

Predvidena količina padavin do 20. novembra po meteorološkem modelu GFS FOTO: wxcharts.eu

V zadnjem tednu je ponekod v severozahodni Sloveniji že padlo več kot 400, na Voglu pa po podatkih Arsa kar 570 litrov padavin na kvadratni meter. Veliko dežja so imeli tudi drugod v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije. Reke so ob tem močneje narasle in se ponekod v manjšem obsegu tudi razlile, po dolgem času pa so se znova ojezerila tudi nekatera kraška polja.

Poplavljeno kraško polje pri Ribnici na Dolenjskem FOTO: Rok Nosan

Kaj je vzrok za jesensko deževje? V preteklih dneh je Zahodno Evropo v višinah preplavila hladna zračna masa, ki sega tudi nad zahodno Sredozemlje. Ker se naši kraji nahajajo na vzhodnem robu omenjene višinske doline s hladnim zrakom, nad nami pihajo jugozahodni vetrovi, ki nam iznad Sredozemlja prinašajo vlažen zrak. Dotok vlage nad naše kraje se še okrepi, ko se nam približa vremenska fronta. V primeru, da nad severnim Sredozemljem ali severno Italijo ob tem pride do nastanka novega ciklona, so padavine lahko še posebej obilne.

Nad zahodno Evropo se spušča višinska dolina s hladnim zrakom. Na njenem vzhodnem piha jugozahodni veter, ki nam dovaja z vlago nasišen zrak. FOTO: wetterzentrale.de

Četrtek suh in deloma sončen, že v petek se vračajo padavine V večjem delu države smo se zbudili v oblačno ali megleno jutro. Marsikje bo sivina vztrajala še dopoldne, nato pa se bo oblačnost tudi po nižinah razkrojila in povsod bo vsaj nekaj sonca. V višjih legah se bo čez dan nekoliko okrepil jugozahodnik, ki bo popoldne kot šibak veter segel tudi v nekatere nižine. Izmerili bomo od 12 do 15, v alpskih dolinah 9, ob morju pa 16 stopinj Celzija.

Ponoči se nam bo od zahoda približala nova fronta, zato se bo postopno pooblačilo. Oblačnost bo že zjutraj strnjena v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer se bodo začele pojavljati rahle padavine. Medtem bo v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji vsaj dopoldne še suho, tudi s kar nekaj sonca. Popoldne bodo padavine nad hribovitimi predeli postale pogostejše in močnejše ter se bodo začele širiti proti vzhodu. Zvečer bodo zajele vso državo. Ker bo fronta le počasi napredovala proti vzhodu, vzdolž Jadrana pa bo pihal precej izrazit jugo, bo ozračje nestabilno. V bližini morja in ob orografskih pregradah bodo spet bodo možne nevihte z nalivi. Precej vetrovno bo tudi v gorah, medtem ko po nižinah večjega dela države izrazitejšega vetra ne bomo deležni. Ogrelo se bo do 15, ob morju bo 18, precej hladneje pa bo v alpskih dolinah, kjer bo le malo nad 5 stopinj Celzija.

Na Kredarici je že zapadlo pol metra snega, do sobote zjutraj pa se bo tu snežna odeja odebelila za vsaj še enkrat toliko.

Sprva bo snežilo do nadmorske višine okoli 1700 metrov, nato pa bodo močne padavine na območju Julijskih Alp zaradi odsotnosti izrazitejšega vetra v nižjih plasteh ozračja in zaprtosti alpskih dolin mejo sneženja potiskale vse nižje. Tudi v višje ležečih alpskih dolinah se bo proti večeru dež lahko mešal s snegom. Drugod bo meja sneženja občutno višje, saj se bo šele ob koncu padavin v noči na soboto spustila pod nadmorsko višino 1500 metrov.

Zimsko jutro na Kredarici FOTO: ARSO

V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo do sobote zjutraj padlo novih 40 do 80 litrov padavin na kvadratni meter, na območju severozahodne Slovenije in Snežnika zelo verjetno še nekoliko več. Z oddaljevanjem od gorskih pregrad se bo količina padavin hitro manjšala. Marsikje v vzhodni Sloveniji bo padlo manj kot 20 litrov dežja na kvadratni meter. Kakšno bo vreme ob koncu tedna? V soboto zjutraj bo dež povsod ponehal. Čez dan se bo marsikje zjasnilo, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo ostalo bolj oblačno. Ob jugozahodnem vetru se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV