Prihajajo nove snežne pošiljke, najbolj intenzivno bo na jugovzhodu

V zadnjih dneh vremenske pestrosti res ne manjka in podobno bo tudi v prihodnje. Vikend bo na vzhodu in jugu Slovenije prinesel nove centimetre snega, še precej večje količine padavin pa bomo deležni v začetku prihodnjega tedna, ko bo sneg marsikje po nižinah prešel v dež.

Ves čas pa bo močno snežilo na jugovzhodu Slovenije, kjer lahko do noči na torek lokalno zapade tudi okoli 40 centimetrov snega. Poleg tega bo tudi zelo vetrovno. Arso opozarja pred burjo, ki na Primorskem v sunkih že presega 100 kilometrov na uro. Pogoste in obilne padavine so v preteklih dneh hribe na debelo zasule s snegom, veliko snega je zapadlo tudi v alpskih dolinah. V Ratečah so včeraj zjutraj izmerili že 73, na Bohinjskem pa 40 centimetrov debelo snežno odejo. A kljub temu, da so nas v tem tednu prešle kar štiri fronte, temperature pa občutno padle, poleg nižjih delov Primorske tudi precejšen del vzhodne Slovenije še vedno ostaja brez snežne odeje. A tudi to se bo že danes spremenilo.

Po kratkotrajnem premoru bodo namreč na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini že dopoldne spet začele naletavati snežinke. Popoldne se bo rahlo sneženje nekoliko okrepilo in se počasi širilo proti severu države. Predvsem na vzhodu in jugu Slovenije bo občasno snežilo tudi ponoči in jutri čez dan. Količina padavin sicer ne bo velika, a ker bo sneg suh, se ga lahko tudi po nižinah nabere okoli pet, po gričevjih lokalno morda tudi deset centimetrov. Nekoliko bolj intenzivno sneženje je pričakovati na jugovzhodu Slovenije. Na Ribniškem in Kočevskem lahko do jutrišnjega popoldneva zapade od 15 do 20 centimetrov snega. Ker bo sneženje spremljal okrepljen severovzhodni veter, bodo predvsem v višjih legah nastajali zameti.

Pestrega vremenskega dogajanja s tem še ne bo konec. Že v ponedeljek nas bo od vzhoda dosegla topla fronta. Padavine se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Ker bodo temperature nekoliko višje, bo sneg marsikje po nižinah prešel v dež. Še naprej pa bo močno snežilo na Dolenjskem, Kočevskem in Notranjskem, kjer lahko zapade od 15 do 40 centimetrov snega. Tudi alpske doline bo spet zasnežilo, a snega tokrat v tem delu Slovenije ne bo toliko, kot ga je bilo v preteklih dneh.