Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihajajo novi potni listi, vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov

Ljubljana, 01. 06. 2026 07.00 pred 31 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA
Slovenski potni list

Slovenija bo danes začela z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so dodali.

Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika, so zapisali.

Nova generacija potnih listov po navedbah ministrstva sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa so modernizirali tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice.

Slovenski potni list
Slovenski potni list
FOTO: Shutterstock

Oblikovna rešitev odraža prepoznavne značilnosti Slovenije. Posebno vlogo ima uporaba Zdravljice, pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po ustavi in posebnem zakonu je sedma kitica Zdravljice besedilo slovenske himne. Zdravljica se tako v rokopisu, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, kot v prepisu pojavlja v obliki različnih ultravijoličnih zaščit na vsaki strani potnega lista in v obliki mikroteksta, ki teče po slovenskih rekah znotraj zemljevida na biografski strani dokumenta. Besedilo državne himne se pojavlja tudi v spirali ter kot otipni in reliefni element.

Na zadnji platnici je dodana nova vrsta zaščite - vtisnjena stilizirana podoba Triglava, ki prehaja v krivuljo, simbolizirajočo slovensko morje in reke, ter napis SVN, ki je z mednarodnim standardom ISO 3166 določena univerzalna tričrkovna koda Slovenije.

Močno simboliko izražata tudi na notranji strani platnic in v hologramu uporabljena motiva ozvezdij Raka in Kozoroga. Motiva predstavljata postavitev ozvezdja Kozoroga na dan plebiscita, 23. decembra 1990, ko so se državljani odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo, in ozvezdja Raka na dan 25. junija 1991, ko je Slovenija razglasila svojo neodvisnost.

Za implementacijo zaščitnih elementov so na potnem listu uporabljene tudi podobe s plašča vaške situle s poudarkom na podobi konjenika, ki simbolizira potovanja. Uporabljena sta tudi motiva lipovega lista in kontura Robbovega vodnjaka. Barvna shema novega potnega lista bodo modrozeleni toni.

Izbor motivov, uporabljenih na vizumskih straneh, je za serijo potnih listin, ki so se začeli izdajati v letu 2001, naredil slovenski grafični oblikovalec Miljenko Licul in ostaja nespremenjen.

Na slovenskih dokumentih je prvič uporabljena tehnika barvne fotografije imetnika, ki se sicer prostemu očesu vidno pojavlja na treh mestih. Vsaka fotografija je v postopku izdelave dodatno zaščitena z unikatnimi osebnimi podatki. Čez fotografijo v ultravijoličnem zapisu sega podatek o osebnem imenu in letu rojstva, preko vratu posameznika pa se poleg teh podatkov izpiše tudi serijska številka potnega lista. Podoba imetnika je v potnem listu z različnimi tehnikami personalizacije upodobljena petkrat.

Na novi seriji je odpravljena pomanjkljivost slabo vidnega zapisa serijske številke, saj ta ni več zapisana v obliki spremenljivega laserskega zapisa, ampak s poudarjeno pisavo. Na potnem listu je ob terciarni fotografiji tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.

Spremenile se bodo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 evra, potni list, ki velja pet let 52,07 evra, potni list s triletno veljavnostjo 47,97 evra.

Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov. Do konca leta bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom. Do 29. maja je bilo vloženih 40.757 vlog za izdajo potnega lista, so se sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

potni list nova serija podatki

Zaslišanja kandidatov za ministre: prva Logar in Vrtovec

Novi slovenski milijonar: srečni listek vplačan v Slovenski Bistrici

24ur.com Novi biometrični potni listi
24ur.com Kdaj po nov potni list?
24ur.com Pomembni novosti pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listov
24ur.com Konec veljave modrih potnih listov
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
01. 06. 2026 08.01
In kje he slika? Ni ker je too grd ja… ime lastne drzave ne napisemo horizontalno, nekoga je.treba odpustiti
Odgovori
0 0
rok1211
01. 06. 2026 08.00
Še vedno ne morejo zaščititi Janše kot obsojenega kriminalca
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj bi moral vsak otrok vsak dan poslušati vsaj eno zgodbo
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
zadovoljna
Portal
To je hit frizura za letošnje poletje
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
vizita
Portal
Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725