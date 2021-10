Najvišje število aktivno okuženih, prihajajo mehki ukrepi: kaj stopa v veljavo?

Z jutrišnjim dnem tako prihajajo še nekoliko bolj mehki ukrepi, povečuje se pogostost testiranja. Za službo se bodo morali nepreboleli in necepljeni testirati na 48 ur. Učenci, dijaki in študenti se bodo prostovoljno testirali dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah, priporočilo velja za vse razrede. Zaščitne maske bodo kljub izpolnjenemu pogoju PC obvezne povsod, kjer je medosebni stik.