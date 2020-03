Prihajajo novi ukrepi, Maribor ustavil mestni promet. Vseeno mnogi nadaljujejo z 'druženjem'

Zaradi širjenja okužbe z novim koronavirusom se življenje po Sloveniji zelo upočasnjuje. Vlada zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, prve uredbe, ki bodo pokazale, kdaj se bo to zgodilo, je pričakovati že danes. Na temo obvladovanja okužb s koronavirusom pa bo potekal tudi sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.

Vlada naj bi danes konkretizirala sinoči dogovorjene ukrepe za zajezitev širjenja virusa s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov. Mariborska občina in podjetje Marprom sta se v skladu z odločitvijo kriznega štaba vlade zaradi zajezitve širjena okužbe s koronavirusom odločila že danes povsem ustaviti mestni potniški promet. Mariborski mestni avtobusi od devete ure zjutraj ne vozijo več na nobeni liniji, prav tako so zaprli blagajno in informacije na glavni avtobusni postaji. Kot so ob tem dodali na mestni občini, bo ukrep popolne ustavitve mestnega avtobusnega prometa veljal do nadaljnjega, pri čemer se potnikom zahvaljujejo za razumevanje, o vseh naknadnih spremembah pa jih bodo obveščali. Mariborski župan Saša Arsenovič je namreč že sinoči odredil tudi zaprtje vseh lokalov v občini. To vključuje tako gostinske lokale kot druge poslovne prostore, kot so cvetličarne in frizerski saloni. Omenjene ukrepe je sinočnji seji kriznega štaba vlade napovedal tudi obrambni minister Matej Tonin. Ta je dejal, da so sprejeli nove ukrepe za omejitev javnega življenja, "predvsem, kar se tiče lokalov in javnega prometa". S ponedeljkom bo tako začasno ustavljen avtobusni in železniški javni potniški promet po vsej državi.

Ponekod pa še kar prirejajo zabave? Mnogi gostinci po državi so sicer še pred napovedjo tovrstnih ukrepov začeli javnost obveščati, da zapirajo vrata. Včeraj je bilo mogoče na družbenih omrežjih zaslediti oglase lokalov, ki so pred zaprtjem hrano ponujali po znižanih cenah ali kot donacijo pomoči potrebnim. Poudariti velja, da se mnogi lastniki krajev druženja in zabave v naši državi vedejo skrajno odgovorno. Včeraj je na primer odmeval tudi poziv trenerja Gašperja Simčiča k zaprtju fitnesov in telovadnic: "Nekateri lastniki in upravljavci s(m) začasno zaprli fitnes centre, telovadnice, vse vrste vadbenih prostorov, kot solidarno pomoč pri ustavljanju širitve. Vsi imamo kredite ali stroške z najemom prostorov, kjer opravljamo dejavnost. Sam prekleto dobro vem, kakšne stroške potegne za seboj taka odločitev. Kratkoročne in dolgoročne. Vendar, ponovno, gre za razsodno odločitev v dobrobit družbi, torej ljudi. In zaradi želje po dobrobit ljudem smo v tej branži. Ne pozabite tega."

A če nekateri vrata zapirajo brez opozoril, naj bi drugod nadaljevali z dogodki. Prav tako naj bi "zasebne" dogodke organizirale skupine mladostnikov. Sinoči pa so splet preplavile fotografije iz velenjskega kluba. Narejene so bile na podlagi posnetka, ki ga je lokal objavil na svojem profilu na družbenih omrežjih. S posnetka je bilo razvidno, da je rajalo veliko ljudi. Zaradi številnih kritik so iz kluba danes zjutraj sporočili, da odpovedujejo nadaljne dogodke. V zvezi s spornim posnetkom pa zatrdili, da gre za "spomin na lepe trenutke" s preteklega dogodka. Čeprav so še sinoči nekaj pred deseto zvečer objavili vabilo in zapisali - "danes z vami DJ Bonbon". Prav tako so bili včeraj predvsem v prestolnici precej polni lokali, tudi marsikatera trgovina je pokala po šivih zaradi številnih kupcev. Na tem mestu bomo torej ponovili besede pristojnih - ostanite doma, poskrbite zase in bodite odgovorni do drugih. Tokrat lahko vaše nespoštovanje navodil kdo plača tudi z življenjem.

Postavljati bodo začeli izolacijski center Na območju vojašnice Edvarda Peperka bodo danes predvidoma začeli postavljati izolacijski center za medicinsko oskrbo 120 ljudi. Na območju vojašnice bosta postavljena premična bolnišnica Role 2 in mobilni stacionarij. V dveh dneh naj bi bili nastanitveno operativni. Vladni predstavniki se bodo danes sestali tudi z direktorji vseh slovenskih bolnišnic in zdravstvenih domov. V ponedeljek pa bo potekal sestanek z direktorji domov za starejše, glede na to, da so prav starejši najbolj ogrožena kategorija. Kot so po sobotni seji kriznega štaba poudarili v vladnem uradu za komuniciranje, se je treba organizirati tako, da bodo zaposleni v teh ustanovah lahko kos izzivom in da bodo našli dodatne dovolj usposobljene delavce, ki bodo pri tem pomagali. V pripravi je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij, so še sporočili iz Ukoma.