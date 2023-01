Prihajajo obilnejše padavine, v gorah bo zapadlo veliko snega

Prva izrazitejša hladna fronta v letošnjem letu, ki nas bo prešla v ponedeljek čez dan, bo poskrbela za pestro vremensko dogajanje. Pričakujemo lahko obilnejše padavine, v nestabilnem ozračju bodo možne tudi posamezne nevihte z nalivi in sodro. V visokogorju Julijskih Alp, kjer bo močno snežilo, lahko v le 24 urah zapade kar meter snega. Medtem bo v sredogorju večji del ponedeljka deževalo. Šele popoldne, ko bo zapihal hladnejši severovzhodnik, bodo nekaj snega dobila tudi naša smučišča.

Leto 2023 se je v večjem delu Evrope začelo vremensko zelo nenavadno. Namesto snega in mraza nam je namreč osrednji zimski mesec postregel s temperaturami, ki bi jih bolj pričakovali aprila ali maja. Ponekod so bili prvi dnevi novega leta za kar 15 stopinj toplejši, kot bi bilo normalno za ta čas. In čeprav je zimski vročinski val v zadnjih dneh vendarle nekoliko popustil, so temperature še vedno precej nad povprečjem za ta čas. Tudi v novem tednu se bo po nižinah nadaljevalo razmeroma toplo vreme, medtem ko se bodo temperature v višjih legah spustile k bolj običajnim vrednostim za ta čas. V ponedeljek nas bo namreč prešla izrazita hladna fronta, ki nam bo prinesla za zimo precej burno vremensko dogajanje.

icon-expand Ponedeljek bo vremensko pester. FOTO: AdobeStock

Pred fronto se bo danes krepil jugozahodni veter. Zelo vetrovno bo predvsem v hribih, kjer bodo najmočnejši sunki jugozahodnika na izpostavljenih mestih presegali hitrost 90 kilometrov na uro. Okrepljen jugozahodni veter bo popoldne zapihal tudi po nekaterih nižinah vzhodne in osrednje Slovenije, ob morju pa se bo v noči na ponedeljek okrepil jugo, ki bo iznad morja prinašal zelo topel in vlažen zrak. Pod vplivom jugozahodnika se bo danes v večjem delu Slovenije pooblačilo, nekaj jasnine bo popoldne verjetno le še na Štajerskem in v Prekmurju. Zahodne kraje bodo medtem že zajele rahle padavine, ki se bodo zvečer krepile ter se počasi širile proti vzhodu države. V najtoplejših krajih v vzhodni Sloveniji in ob morju bo popoldne zelo toplo z najvišjimi temperaturami okoli 15 stopinj, zelo topla pa bo tudi noč na ponedeljek, saj se temperature marsikje ne bodo spustile pod 10 stopinj Celzija. Precej manj bodo termometri pokazali na severu države, saj tja topel jugozahodnik večinoma ne bo segel. Ob prehodu hladne fronte možne nevihte s krajevnimi nalivi in sodro Ponedeljek bo po vsej Sloveniji oblačen s padavinami. V hribovitih krajih na zahodu države bodo padavine obilne, medtem ko bodo v vzhodni Sloveniji predvsem dopoldne možna tudi daljša obdobja suhega vremena. Sprva bo še razmeroma toplo, zato bo snežilo le v visokogorju, nato se bo začelo hladiti. Najbolj pestro vremensko dogajanje lahko pričakujemo sredi dneva in popoldne, ko nas bo prehajala hladna fronta. Ker bo ozračje nestabilno, se bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji lahko razvile nevihte s krajevnimi nalivi, možen je tudi pojav sodre. Zapihal bo severovzhodni veter, s katerim bo k nam začel dotekati občutno hladnejši zrak. Pozno popoldne se bo meja sneženja na območjih z intenzivnejšimi padavinami lahko spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, a ker bodo padavine hitro oslabele, se sneg na tej višini večinoma ne bo oprijemal tal.

icon-expand Tudi v Alpah je trenutno zelo malo snega, kar pa se bo kmalu spremenilo. FOTO: Ventusky

Bo pa po dolgem času obilneje zasnežilo visokogorje. Na Kredarici in Kaninu se bo snežna odeja do ponedeljka zvečer odebelila za več kot pol metra, lokalno bo lahko zapadlo tudi blizu enega metra snega. Nevarnost snežnih plazov se bo predvsem nad gozdno mejo močno povečala, zato obisk visokogorja v prihodnjem tednu odsvetujemo. Glavno nevarnost bodo predstavljale klože in opasti, ki bodo nastajale ob okrepljenem jugozahodnem vetru. V sredogorju bo snega bistveno manj, saj bo glavnina padavin padla v dežju. Večina naših smučišč bo verjetno prejela od 10 do 20 centimetrov snega. Dobra novica je ta, da bodo po prehodu fronte temperature v višjih legah ostale razmeroma nizke, kar bo omogočalo izdelavo kompaktnega snega. Kaj sledi? Torek bo v večjem delu Slovenije sončen z nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah. Čez dan bo pihal severni veter, ki nam bo prinašal zelo suh zrak, zato bo modrina izrazita. Po treh tednih sivine bo sonce obsijalo tudi Primorsko in Notranjsko.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com

Tudi sreda bo sončna, bo pa na nebu že nekaj tankih koprenastih oblakov. V nadaljevanju tedna bo spet prevladovalo oblačno vreme, a bo ostalo večinoma suho. Večjih temperaturnih sprememb ne bo. Zelo nizke temperature v vzhodni Evropi Medtem ko pri nas prave zime po nižinah še ni na vidiku, je vzhodno Evropo po daljšem obdobju toplega vremena preplavil zelo mrzel arktični zrak, ki se je razširil vse do Črnega morja. V evropskem delu Rusije so se temperature preteklo noč spustile pod -30 stopinj in tudi čez dan bo živo srebro marsikje vztrajalo pod -25 stopinjami Celzija. Mrzla zračna masa se je razširila tudi nad baltske države, Belorusijo in severni del Ukrajine, kjer so včeraj zjutraj beležili okoli -20 stopinj Celzija.