Prihajajo padavine, skupaj z njimi pa tudi večja količina puščavskega peska

Puščavski prah k nam pride iz največje puščave na svetu Sahare, kjer občasno divjajo pravi viharji, ki visoko v ozračje dvigajo ogromne količine prašnih delcev in peska različnih velikosti. Tako močni vetrovi so posledica globokega ciklona, ki se je v zadnjih dneh vzpostavil nad severno Afriko. Ta ciklon se bo danes pomaknil nad zahodno Sredozemlje, zelo topli južni vetrovi, ki pihajo na vzhodnem robu tega zračnega vrtinca, pa se bodo ob prečkanju Sredozemskega morja navlažili in nam v nadaljevanju tedna poleg puščavskega peska prinesli tudi padavine, plohe in nevihte.