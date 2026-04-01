Prihajajo prazniki in prva gneča na cestah pred poletjem

"Na avtocestah in hitrih cestah je v tem času pričakovati večje število vozil s tujo registracijo ter povečano gostoto prometa v tranzitnih smereh," pred prazniki opozarjajo na Darsu.

- V četrtek, petek in soboto, 2., 3. in 4. aprila 2026, v smeri od Avstrije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski.

- V nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. aprila 2026, v nasprotni smeri, torej od Hrvaške proti Avstriji ter od Madžarske proti Italiji.

"Posebno opozorilo velja za četrtek in petek zjutraj, ko se bo tranzitni promet iz tujine prepletal z jutranjimi prometnimi konicami, kar lahko dodatno podaljša potovalne čase," še napovedujejo na Darsu.