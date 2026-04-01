Prihajajo prazniki in prva gneča na cestah pred poletjem

"Na avtocestah in hitrih cestah je v tem času pričakovati večje število vozil s tujo registracijo ter povečano gostoto prometa v tranzitnih smereh," pred prazniki opozarjajo na Darsu.
Kaj bo najhuje?
- V četrtek, petek in soboto, 2., 3. in 4. aprila 2026, v smeri od Avstrije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski.
- V nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. aprila 2026, v nasprotni smeri, torej od Hrvaške proti Avstriji ter od Madžarske proti Italiji.
"Posebno opozorilo velja za četrtek in petek zjutraj, ko se bo tranzitni promet iz tujine prepletal z jutranjimi prometnimi konicami, kar lahko dodatno podaljša potovalne čase," še napovedujejo na Darsu.
Medtem bo v četrtek povečan tovorni promet predvsem od Italije proti Madžarski in v torek v obratni smeri. V Sloveniji v času velikonočnih praznikov sicer velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase na velikonočni petek, 3. aprila, med 14. in 22. uro ter v nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. aprila, med 8. in 22. uro. V soboto omejitve ni.
"Voznikom priporočamo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo prometne informacije in vožnjo prilagodijo razmeram na cestah," še svetujejo.
Praznikom bo naklonjeno tudi vreme, napovedi Arsa kažejo na povečini sončno vreme s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.