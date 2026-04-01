Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihajajo prazniki in prva gneča na cestah pred poletjem

Ljubljana, 01. 04. 2026 14.07 pred 27 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
N.L.
Zastoji pred Karavankami

Pred nami so velikonočni prazniki, ki tradicionalno prinašajo prvo izrazitejše povečanje prometa na slovenskih cestah pred začetkom poletne turistične sezone, opozarjajo na Darsu. Na cestah bo več gneče že v četrtek, predvsem v smeri iz Avstrije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski, v nedeljo in ponedeljek bodo prometni tokovi povečini potekali v nasprotni smeri.

"Na avtocestah in hitrih cestah je v tem času pričakovati večje število vozil s tujo registracijo ter povečano gostoto prometa v tranzitnih smereh," pred prazniki opozarjajo na Darsu.

Kaj bo najhuje?

- V četrtek, petek in soboto, 2., 3. in 4. aprila 2026, v smeri od Avstrije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski.

- V nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. aprila 2026, v nasprotni smeri, torej od Hrvaške proti Avstriji ter od Madžarske proti Italiji.

"Posebno opozorilo velja za četrtek in petek zjutraj, ko se bo tranzitni promet iz tujine prepletal z jutranjimi prometnimi konicami, kar lahko dodatno podaljša potovalne čase," še napovedujejo na Darsu.

Med najbolj obremenjenimi odseki bo tudi ljubljanska obvoznica.
FOTO: Aljoša Kravanja

Medtem bo v četrtek povečan tovorni promet predvsem od Italije proti Madžarski in v torek v obratni smeri. V Sloveniji v času velikonočnih praznikov sicer velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase na velikonočni petek, 3. aprila, med 14. in 22. uro ter v nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. aprila, med 8. in 22. uro. V soboto omejitve ni.

Najbolj obremenjeni odseki z zastoji bodo:

- na ljubljanskem avtocestnem obroču,

- na primorski avtocesti,

- na območjih pred delovnimi zaporami,

- na mejnih prehodih.

"Voznikom priporočamo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo prometne informacije in vožnjo prilagodijo razmeram na cestah," še svetujejo.

Praznikom bo naklonjeno tudi vreme, napovedi Arsa kažejo na povečini sončno vreme s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija.

Preberi še Prazniki prinašajo otoplitev: ponekod do 25 stopinj Celzija
promet prazniki velika noč slovenija dars
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
01. 04. 2026 19.57
SUPER,SAMO TAKO NAPREJ CELO POLETJE,TO BO LUŠTNO ANE
Odgovori
+1
1 0
Kawaz1
01. 04. 2026 16.55
Da bi zaprli uvoz Postojna na AC proti Kopru, sredi delovne zapore, kjer se je z hitrostjo nič, nemogoče vključiti brez, da se promet na AC ustavi , pa Dars ne razmišlja. Tako se zelo zmanjšuje pretočnost v tej delovni zapori in je tudi nevarno. Urediti OBVOZ za Koper, na priključek Razdrto !!!
Odgovori
+1
1 0
Špica
01. 04. 2026 16.53
no sedaj ko so plcajna vijaduktih in veselo smajsajo na ac me prov zanima ali bojo prisli kaj dol iz vijaduktov in urejat da bo bolsa pretocnost sedaj je saj uvoz in izvos zahod jesenice zaprt .
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 04. 2026 16.34
A bo spet DARS pozival Slovence naj ostanemo doma, da bodo imeli tujci več prostora ko bodo potovali na jug?
Odgovori
+3
3 0
gullit
01. 04. 2026 16.08
Vinjete podaljšati!
Odgovori
+2
3 1
Sinner 666
01. 04. 2026 16.02
ha ha ha. draga nafta
Odgovori
-1
2 3
Hud Robin
01. 04. 2026 15.46
Evo, to je naša nafta. Nabit tranzitnikom ekološko takso.
Odgovori
+0
3 3
DAN ODPRTIH VRAT
01. 04. 2026 15.45
Ja kako... A ni benz ful drag
Odgovori
+0
3 3
Bourne
01. 04. 2026 15.44
In na najozjem grlu med LJ in PO bodo sedaj po delih popravljali AC do sredine julija. Ko se v naslednjih tednih pocasi zbudijo se obozevalci morja, bo na tem delu precej pestro.
Odgovori
-3
0 3
planetZ3
01. 04. 2026 15.40
EU svari: delajte od doma in čim manj potujte. Zeeeh....
Odgovori
-3
1 4
Bebo2
01. 04. 2026 15.39
zapret meje za tujce!
Odgovori
+0
3 3
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 15.11
Gneč ni vse so samo domneve.Janez Janša in Black cube.
Odgovori
-3
1 4
bančnik
01. 04. 2026 14.28
Avte na vlake.
Odgovori
+4
6 2
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 15.22
Nop.Vlake na avte.
Odgovori
+3
4 1
kokicas
01. 04. 2026 14.27
Ste videli stanje in priprave obseznejsih del na avtocestah in vzporedno po regionalnih cestah. To ni normalno cela država bo spet v prometnem kolapsu tja do septembra s turisti. Dela na štajerski avtocesti tri večje obnove na primirskem tri večje obnove to je izžviljanje, ker vse to kar dobimo je nov asfalt tranzita imamo preveč
Odgovori
+5
7 2
periot22
01. 04. 2026 14.43
Žal se ni 35 let na cesti delalo nič zato pa se mora zdaj ko je vse zanič!
Odgovori
-2
3 5
boslo
01. 04. 2026 14.52
Bauštele po vsej državi že nekaj desetletij, siromak pa pravi, da se ne dela nič...
Odgovori
+0
2 2
rok1211
01. 04. 2026 14.20
s temi cenami goriva ne bo preveč gneče, kmalu bo 2€/l
Odgovori
+5
7 2
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677