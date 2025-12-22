Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihajajo snežinke: kje bi se lahko razveselili belega božiča?

Ljubljana , 22. 12. 2025 08.45 pred 26 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Rok Nosan Anja Kralj
Napoved snega

Stopili smo v koledarsko zimo. Letnemu času primerno bo v prihodnjih dneh postalo tudi vreme. Nad srednjo Evropo se bo od severa spustil občutno hladnejši zrak, hkrati pa se nam bo iznad Sredozemlja približal ciklon, ki bo prinesel padavine.

Po trenutnih napovedih bo dan pred božičem sneg pobelil večji del Slovenije, snežinke pa bi lahko ponekod naletavale tudi na sam božični dan. Sneženje bo izrazitejše v vzhodni Sloveniji, predvsem v Podravju, pa tudi ponekod na Dolenjskem in v Beli krajini.

Zimsko sonce
Zimsko sonce
FOTO: Shutterstock

Negotova količina

Količina snega ostaja nekoliko negotova, saj bo močno odvisna od natančne lege sredozemskega ciklona. Trenutno pa kaže, da bi lahko v omenjenih delih Slovenije tudi po nižinah lokalno zapadlo več kot deset centimetrov snega, v gričevnatem in hribovitem svetu pa tudi več kot 20 centimetrov. Drugod po Sloveniji bo snežna pošiljka skromnejša. V Ljubljanski kotlini je zaradi šibkejših padavin in pozitivnih temperatur nastanek obstojne snežne odeje manj verjeten.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je vedno manj snega za praznike?

Zadnja leta so ljubitelji snega, ki si želijo belih praznikov, predvsem v nižinah, praviloma razočarani. Zakaj v Sloveniji v povprečju zapade vedno manj snega? Kot pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan, smo imeli že v preteklosti, med letoma 1950 in 1980, ko podnebne spremembe še niso bile tako izrazite, po nižinah več zelenih kot belih božičev, zaradi dviga temperatur v zadnjih desetletjih pa se je verjetnost za bel božič še dodatno zmanjšala: ''Po uradnih podatkih se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji od sredine prejšnjega stoletja dvignila za okoli dve stopinji Celzija, in ravno to je glavni vzrok, da po nižinah namesto snega vse pogosteje dobimo le dež, ali pa mešanico dežja in snega, ki seveda ne pričara prave zimske idile. Če pa že zapade večja količina snega, se ta zaradi pogostejših odjug običajno tudi hitro stali.''

Snežak
Snežak
FOTO: Bobo

 Kot kažejo dolgoletne meritve Agencije za okolje, sneg v povprečju vsako novo desetletje prekriva tla od dva do štiri dni manj kot v desetletju pred tem. Kot dodaja Nosan, se prav tako zmanjšuje tudi količina zapadlega snega, in sicer za okoli deset odstotkov na desetletje.

Preberi še Slabe novice za snegoljubce: ob koncu stoletja po nižinah še pol manj snežnih dni

''Po pesimističnem scenariju bomo imeli ob koncu stoletja po nižinah še za polovico manj dni s snežno odejo, kot znaša povprečje zadnjih 20 let. V visokogorju pa se bo snežna odeja zaradi obilnejših zimskih padavin verjetno najprej povečala, proti koncu stoletja pa zmanjšala.''

Na uradni meteorološki postaji v Ljubljani je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja (1960–1969) namreč skupaj zapadlo 12 metrov in 32 centimetrov snega, v zadnjem desetletnem obdobju (2011–2020) pa le pet metrov in 52 centimetrov, kar je več kot polovico manj kot pred 50 leti.

''Seveda to še ne pomeni, da ne bomo imeli v prihodnosti še kakšne s snegom radodarne zime, a kljub temu je trend jasen. Zaradi dviga temperatur in spremenjenih vremenskih vzorcev je mrzlih in sneženih zim vse manj,'' izpostavlja Nosan.

Tudi v višjeležečih alpskih dolinah v Sloveniji je snega v povprečju vse manj. 

sneg božič vreme

Zgornjesavska dolina: Vabljiva zimska doživetja pod Triglavom

SORODNI ČLANKI

Začenja se koledarska zima, prevladovalo bo suho vreme s precej oblačnosti

Neugodno vreme povzroča preglavice avstrijskim smučiščem

Sončno vreme težava za smučišča, Krvavec odpira le sedem prog

Nas bodo za božič razveselile snežinke?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MojsterSplinter
22. 12. 2025 09.16
Na zemljevidu pa Klagenfurt, Trieste, Villach in Graz.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To vam uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Starejši psi niso 'na poti, da umrejo'
Starejši psi niso 'na poti, da umrejo'
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420