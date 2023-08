Prihajajo solidarnostne sobote? 'Vsekakor to ne sme biti obveza'

Vlada je med drugim za lajšanje posledic poplav predlagala uveljavitev tako imenovanih solidarnostnih sobot. "To vsekakor ne sme biti obveza," ob tem opozarja Obrtno-podjetniška zbornica. Trgovinska zbornica izpostavlja, da so bila v poplavah prizadeta tudi števila podjetja in da so mnoga podjetja in fizične osebe že donirala ali kako drugače pomagala prizadetim v poplavah. Na Gospodarski zbornici dodajajo še, da država za tak dan nikakor ne bi smela zahtevati plačila davkov in prispevkov.

Podjetja bi se sicer za izvedbo solidarnostne sobote odločala prostovoljno. "Podjetja se morajo, glede na predlog, prostovoljno odločiti za delo ob sobotah in za to, da zaslužek namenijo v sklad za obnovo. Vsekakor to ne sme biti obveza," so odločeni na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Tudi Trgovinska zbornica Slovenije je v ponedeljek prejela variantne izseke tez predvidenih ukrepov, ki naj bi se nanašali na zbiranje solidarnostne pomoči. "Do tez se bomo lahko opredelili, ko bomo prejeli celovit predlog zakona," so sporočili.

icon-expand Nakupovanje FOTO: Shutterstock

Sicer podpirajo napore vlade, tudi v smeri solidarnostnega zbiranja sredstev za prizadete v poplavah, pri čemer pa bi morali predlogi po njihovem mnenju upoštevati, da so bila v poplavah prizadeta tudi številna podjetja. "Poleg tega pa so mnoga podjetja in fizične osebe tudi že donirali ali prispevali pomoč in jo še prispevajo po svojih najboljših močeh za vse prizadete," so opozorili. "GZS je bila prva, ki je predlagala dodatni delovni dan namesto dodatnega prostega dne, in sicer kot prvi odgovor na krizo. S perspektive današnjega dne se s pobudo na načelni ravni še vedno strinjamo," pa pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije. Tudi oni sicer dodajajo, da bodo lahko končni zakonodajni predlog komentirali šele, ko ga bodo prejeli. Podobno kot OZS in TZG tudi GZS meni, da bi morali solidarnostni dnevi temeljiti na prostovoljni bazi, saj so mnoga podjetja, pa tudi posamezniki/zaposleni, že donirali finančna in druga sredstva. "Vsekakor pa država za tak dan ne bi smela zahtevati plačila davkov in prispevkov," so še poudarili.

"Zelo je važno, da je vlada najprej postrgala, kar se je dalo, in šele potem šla na žepe davkoplačevalcev" Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik Gibanja Svoboda, je že v petek napovedal, da bi lahko uvedli solidarnostne sobote. Vsaka druga sobota v mesecu, torej skupaj štiri do konca leta, bi tako gospodarstvo lahko del dobička prispevalo k obnovi po poplavah. "Mi danes vse deležnike – od sindikatov, delodajalcev, bankirjev in podjetij z dobički, pa tudi javno upravo, naslavljamo z isto stvarjo. Solidarni moramo biti kot družba, kot celota," je v ponedeljkovi oddaji 24UR ZVEČER povedal premier Robert Golob in dodal, da to pomeni, da vsak prispeva po svojih močeh. "Kdor ima več, je prav, da prispeva več," je poudaril.