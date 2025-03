Prihajajo sončni, a hladni dnevi: Arso opozarja na nevarnost pozebe

Kot napoveduje Arso, se bo danes od severa začelo jasniti, popoldne pa bodo še nastajale krajevne plohe. Zapihal bo severovzhodni veter, ki se bo popoldne krepil, na Primorskem pa burja, ki bo izrazitejša proti večeru.

Ponoči se bo povsod zjasnilo. Jutri zjutraj bo jasno, čez dan se lahko ponekod pojavi kopasta oblačnost. Na Primorskem bo vztrajala zmerna burja, ki bo čez dan postopno oslabela. Jutro bo mrzlo – najnižja jutranja temperatura bo od –8 do –1 stopnje Celzija, na Primorskem do 2 stopnji Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 stopinj, na Primorskem pa se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija.