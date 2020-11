Prihajajo spremembe: na razgovor za delo v DSO napotenih 700 ljudi, prišlo jih je 170

V drugem valu se je z okužbo srečala velika večina oziroma okoli 85 odstotkov domov za starejše. Dvoma o tem, da so v težkem položaju, zato ni.

Eden večjih izzivov, ki ni povezan samo z izbruhom novega koronavirusa, je gotovo kadrovska podhranjenost domov za starejše.

Po besedah pristojnega ministra Janeza Ciglerja Kralja se je sicer v zadnjih dveh mesecih z dodatnimi kadri okrepilo 77 izvajalcev: "In sicer se je na novo zaposlilo 118 ljudi, 114 se jih je vključilo prek javnih del, angažirali smo upokojence in študente, ti so opravili skoraj 30.000 ur."

A potrebe so še precej večje:"Zato smo okrepili povezavo zavoda za zaposlovanje z domovi. Svetovalci so po vsej Sloveniji kontaktirali veliko brezposelnih oseb z ustrezno izobrazbo za delovna mesta v negi in druga delovna mesta v DSO. Pri kandidatih so preverjali tudi možnost vožnje na delo v druge kraje."

Na razgovore je bilo tako napotenih okoli 700 oseb. Potem pa se je zapletlo. "Odziv žal ni bil tako visok, kot smo pričakovali. Teh razgovorov se je na koncu udeležilo okoli 170 oseb, kar pa je premalo," pravi minister.