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Slovenija

Prihajajo strele, močan veter in nalivi: 'Tisti na prostem, spremljajte radarsko sliko'

Ljubljana, 21. 08. 2026 10.44 pred 44 minutami 2 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Kampiranje

Prek severne Italije se proti vzhodu pomika nova vremenska motnja, ki bo na vreme pri nas vplivala predvsem popoldne in zvečer. Vremenoslovci najbolj intenzivno vremensko dogajanje pričakujejo popoldan, ko se bodo pojavljala krajevna neurja z udari strel, močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in ponekod tudi točo. Za celotno Slovenijo so izdali oranžno vremensko opozorilo.

Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je zaključilo. Prva vremenska motnja je večjemu delu Slovenije v noči na petek že prinesla večinoma od 20 do 60 mm padavin in povzročila številne nevšečnosti predvsem v osrednji Sloveniji.

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Vremenske nevarnosti pa še ni konec. Prek severne Italije se proti vzhodu pomika nova vremenska motnja, ki bo na vreme pri nas vplivala predvsem popoldne in zvečer. Posamezne nevihte lahko ponekod nastanejo že sredi dneva, najbolj intenzivno vremensko dogajanje pa pričakujemo popoldan, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Po izračunih večine vremenskih modelov se bo okoli 16. ure nad Istro in Kvarnerjem oblikovala izrazitejša nevihtna linija. Nevihte se bodo nato pomikale proti vzhodu in predvidoma v manj kot šestih urah prečkale večji del Slovenije.

Arso je za pričakovano vremensko dogajanje za celotno Slovenijo izdal oranžno vremensko opozorilo, saj se bodo popoldne in zvečer pojavljala krajevna neurja z udari strel, močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in ponekod tudi točo.

Zaradi močnejših neviht je oranžno opozorilo izdano za vso državo.
Zaradi močnejših neviht je oranžno opozorilo izdano za vso državo.
FOTO: Arso

"Vse, ki v teh dneh kampirate ali se zadržujete na prostem, zato znova opozarjamo, da spremljajte radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila ter ob približevanju močnejših neviht pravočasno ustrezno ukrepate," pozivajo vremenoslovci.

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Ob močnejših nalivih lahko v kratkem času hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke.

Ponoči se bo vremensko dogajanje postopno umirilo. Sobota bo večinoma oblačna, v notranjosti bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma le okoli 20 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo po jutranji megli delno razjasnilo. Dan bo dokaj sončen z najvišjo dnevno temperaturo okoli 25 stopinj Celzija.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trump
21. 08. 2026 11.22
Dobro so naštimal...
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0 0
Agent Provokator
21. 08. 2026 11.20
Letos smo imeli najhladnejše poletje v naslednjih 300 letih.!!!
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-1
0 1
Verus
21. 08. 2026 11.07
Ljubljana - za nas to ne velja. Verjetnost dežja je nizka
Odgovori
0 0
HardKore
21. 08. 2026 11.05
Odgovor za ARSO: radarska slika NE DELA!
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+1
1 0
Slash
21. 08. 2026 10.57
Grozno! Dve uri že sedim pred radarsko sliko in se tresem, kdaj bo počilo!
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4 2
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