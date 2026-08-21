Prihajajo strele, močan veter in nalivi: 'Tisti na prostem, spremljajte radarsko sliko'

Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je zaključilo. Prva vremenska motnja je večjemu delu Slovenije v noči na petek že prinesla večinoma od 20 do 60 mm padavin in povzročila številne nevšečnosti predvsem v osrednji Sloveniji.

Vremenske nevarnosti pa še ni konec. Prek severne Italije se proti vzhodu pomika nova vremenska motnja, ki bo na vreme pri nas vplivala predvsem popoldne in zvečer. Posamezne nevihte lahko ponekod nastanejo že sredi dneva, najbolj intenzivno vremensko dogajanje pa pričakujemo popoldan, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Po izračunih večine vremenskih modelov se bo okoli 16. ure nad Istro in Kvarnerjem oblikovala izrazitejša nevihtna linija. Nevihte se bodo nato pomikale proti vzhodu in predvidoma v manj kot šestih urah prečkale večji del Slovenije.

Arso je za pričakovano vremensko dogajanje za celotno Slovenijo izdal oranžno vremensko opozorilo, saj se bodo popoldne in zvečer pojavljala krajevna neurja z udari strel, močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in ponekod tudi točo.