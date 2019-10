Prihajajo toplejši dnevi

Jesen nas v zadnjih dneh razveseljuje s povečini sončnim, a precej svežim vremenom, saj se marsikje niti ob popoldnevih ne ogreje nad 15 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bodo hladne severne vetrove zamenjali precej toplejši vetrovi iznad Atlantika, ki nam bodo prinesli občutno otoplitev. Ob koncu tedna bodo najvišje dnevne temperature spet presegle 20 stopinj Celzija, še pred tem pa nas v noči na četrtek čaka prehod nove vremenske fronte s padavinami.

Toplejši zrak bo nad naše kraje dotekal že danes. Otoplitev bo najizrazitejša v višjih legah, kjer se bo meja ledišča z jutranjih 1900 do večera dvignila na 4000 metrov nadmorske višine, torej krepko nad naše najvišje vrhove. Na Kredarici, kjer so včeraj popoldne izmerili dobro stopinjo Celzija pod ničlo, bo danes okoli 7 stopinj Celzija nad ničlo.

V višje lege bo občutno toplejši zrak dotekal že danes, otoplitev po nižinah pa pričakujemo v sredo. Prikazan je vertikalni časovni presek za Novo mesto. FOTO: Arso

Medtem zaradi odsotnosti izrazitejših vetrov večjih temperaturnih sprememb po nižinah še ne bo. Po razkroju jutranje megle bo dan sončen z le nekaj osamljenimi oblaki, več oblačnosti bo občasno lahko le ponekod v severni in osrednji Sloveniji. Na Štajerskem in v Prekmurju bo popoldne zapihal šibak južni veter. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 14 do 16 stopinj Celzija. Na Primorskem bo 18 ali 19 stopinj Celzija.

Torkovo popoldne bo še sveže. FOTO: POP TV

Sreda bo topla in vetrovna Jutri bomo prišli pod vpliv globokega in obsežnega ciklona s središčem nad severnim Atlantikom. Od zahoda se nam bo bližala hladna fronta, še pred njo pa bo k nam z jugozahodnikom dotekal topel in postopno vse bolj vlažen zrak. Že zjutraj se bo pooblačilo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, oblačnost se bo širila tudi nad osrednjo Slovenijo, ob morju in v vzhodni Sloveniji pa bo vsaj do sredine dneva še prevladovalo sončno, a tudi vetrovno vreme. Veter se bo marsikje na Štajerskem in v Prekmurju prebudil že ponoči, kar pomeni, da bo tu že zjutraj nad 10 stopinj Celzija. Medtem se bo v zatišnih legah še lahko ohladilo v bližino ledišča. V nadaljevanju dneva se bo veter krepil, skupaj z njim pa tudi dotok toplega zraka, ki se bo ob spuščanju čez Dinarsko pregrado še dodatno ogrel. V vzhodni Sloveniji in ob morju se bo ogrelo malo nad 20 stopinj Celzija. Okoli 5 stopinj manj bo v hribovitem svetu zahodne in osrednje Slovenije, kjer bo popoldne že lahko rahlo deževalo ali rosilo.

Najmočnejši sunki vetra bodo jutri v večjem delu države dosegali hitrost med 50 in 70 kilometri na uro. FOTO: Arso

V noči na četrtek prehod hladne fronte, četrtek oblačen z občasnim dežjem V noči na četrtek nas bo dosegla hladna fronta. Padavine se bodo okrepile in postopno zajele vso državo. Ob prehodu fronte lahko predvsem v bližini morja nastane kakšna nevihta. Četrtek bo oblačen, predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji bo občasno še deževalo. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblaki pa se bodo trgali. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Zaradi oblakov in hladnega vzhodnega vetra se marsikje v notranjosti države ne bo ogrelo nad 15 stopinj Celzija. Na Primorskem bo okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV