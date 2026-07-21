Prihajajo tri vremenske motnje: zjutraj bo le okoli 10 stopinj Celzija

Prehod prve vremenske motnje na Arsu napovedujejo že za danes popoldne. "Prek območja Alp bo v višinah proti jugu prodrl hladen in nestabilen zrak, ki bo predvsem nad severnim Sredozemljem povzročil nastanek dokaj močnih neviht. Krajevna neurja sicer že nekaj zaporednih dni pestijo območje Padske nižine, Istre in Kvarnerja in tudi danes bodo tam nevihte predvidoma najmočnejše. Nevihte bodo popoldne od severozahoda zajele tudi večji del Slovenije."
Za jugozahod Slovenije so izdali vremensko opozorilo oranžne stopnje zaradi močnejših sunkov vetra, nalivov in toče. Ob obali lahko prehodno zapiha močan veter zahodnih smeri.
Sreda bo mirna in pretežno jasna, v četrtek pa prihaja druga motnja ta teden, ki bo podobna današnji. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije tako nastajale krajevne plohe in nevihte.
V petek prihaja še tretja motnja, napovedujejo vremenoslovci. "V noči na petek nas bo preplavil najhladnejši zrak, zato bo tako petkovo kot tudi sobotno jutro zelo sveže s temperaturo med le 7 in 13 stopinjami Celzija. Sicer bosta petek in sobota sončna dneva, v petek popoldne se bo segrelo do 26, v soboto pa že do 29 stopinj Celzija."
Toplo vreme ne bo vztrajalo dolgo. Po trenutnih napovedih lahko zadnjo julijsko nedeljo pričakujemo pooblačitev s plohami in nevihtami ter novo osvežitvijo.
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