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Slovenija

Prihajajo tri vremenske motnje: zjutraj bo le okoli 10 stopinj Celzija

Ljubljana, 21. 07. 2026 11.13 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
N.L.
Nevihta v Ljubljani

Do konca tedna nas bodo prešle tri vremenske motnje, prva že danes popoldne. Po mirni sredi bodo v četrtek popoldne spet možne padavine, v petek in soboto pa se bomo prebudili v hladna jutra s temperaturami med sedem in 13 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Prehod prve vremenske motnje na Arsu napovedujejo že za danes popoldne. "Prek območja Alp bo v višinah proti jugu prodrl hladen in nestabilen zrak, ki bo predvsem nad severnim Sredozemljem povzročil nastanek dokaj močnih neviht. Krajevna neurja sicer že nekaj zaporednih dni pestijo območje Padske nižine, Istre in Kvarnerja in tudi danes bodo tam nevihte predvidoma najmočnejše. Nevihte bodo popoldne od severozahoda zajele tudi večji del Slovenije."

Za jugozahod Slovenije so izdali vremensko opozorilo oranžne stopnje zaradi močnejših sunkov vetra, nalivov in toče. Ob obali lahko prehodno zapiha močan veter zahodnih smeri.

Jugozahod države z oranžnim opozorilom zaradi močnejših sunkov vetra, nalivov in toče.
Jugozahod države z oranžnim opozorilom zaradi močnejših sunkov vetra, nalivov in toče.
FOTO: Arso

Sreda bo mirna in pretežno jasna, v četrtek pa prihaja druga motnja ta teden, ki bo podobna današnji. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije tako nastajale krajevne plohe in nevihte.

V petek prihaja še tretja motnja, napovedujejo vremenoslovci. "V noči na petek nas bo preplavil najhladnejši zrak, zato bo tako petkovo kot tudi sobotno jutro zelo sveže s temperaturo med le 7 in 13 stopinjami Celzija. Sicer bosta petek in sobota sončna dneva, v petek popoldne se bo segrelo do 26, v soboto pa že do 29 stopinj Celzija."

Toplo vreme ne bo vztrajalo dolgo. Po trenutnih napovedih lahko zadnjo julijsko nedeljo pričakujemo pooblačitev s plohami in nevihtami ter novo osvežitvijo.

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KOMENTARJI16

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Slovenska pomlad
21. 07. 2026 12.20
Magister znanosti Branko Grims je že davno ugotovil vzrok za izginotje karantanskega panterja zaradi podnebnih sprememb.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
21. 07. 2026 12.20
Kdo še sploh verjame tem napovedim?
Odgovori
0 0
Fery Zaka
21. 07. 2026 12.02
Ok, se bo pač gretje prižgalo zjutraj, če bo res 10 stopinj. Zato pa ga imamo. Avgusta je normalno da sem ter tja dela.
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+1
3 2
Sickk 2
21. 07. 2026 12.00
Lepo, 10 stopinj. Par dni zapored se malenkost manj, pa bojo zacel kurt sred poletja..
Odgovori
+1
3 2
peT99
21. 07. 2026 11.58
To je to, kdor ima rad vročino je letos že prišel na svoj račun. Zdaj bo bolj življensko, tudi na morju.... 🙂
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+1
2 1
Buča hokaido
21. 07. 2026 11.57
V Podutiku pravkar malo dežuje. Po moje be bo dolgo, se pa sliši grmenje.
Odgovori
+0
1 1
Artechh
21. 07. 2026 11.55
Fajn ane, kdo rabi vrocino
Odgovori
+2
3 1
Slash
21. 07. 2026 11.50
Kje je globalno segrevanje, ko ga potrebuješ ?!? Celo leto čakaš morje in potem je dež, voda mrzla, zebe te...
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-4
3 7
KaiC
21. 07. 2026 11.55
Ne potrebuješ globalnega segrevanja... Točno to kar se dogaja je posledica tega. Globalno segrevanje ne pomeni, da bo dejansko cel planet čez celo leto bolj segret....
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+2
4 2
kryptix
21. 07. 2026 12.16
Zaradi Globalnega segrevanja bomo preskočili naslednjo ledeno dobo. Če to ni super za takrat rojene nevem kaj je. Imaš raje 40⁰ ali -40⁰? Jaz izbere vedno toplo kot led in mraz.
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0 0
Fluxx
21. 07. 2026 11.29
Grims že piše objavo na Facebooku kako ni nobene vročine in kje je segrevanje. Mamo to.
Odgovori
-3
4 7
boslo
21. 07. 2026 11.36
Pri vas že dežuje?
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+1
2 1
Artechh
21. 07. 2026 11.55
Megla v glavi
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+1
2 1
Peter Jurcek
21. 07. 2026 12.02
On živi v svojem paralelnem svetu kjer si sam kreira realnost.
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-1
0 1
boslo
21. 07. 2026 12.05
Misliš, da je moker po naravi?
Odgovori
0 0
Blue Dream
21. 07. 2026 11.25
Podobno kot lani
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+0
1 1
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