Prihajajo tri vremenske motnje: zjutraj bo le okoli 10 stopinj Celzija

Prehod prve vremenske motnje na Arsu napovedujejo že za danes popoldne. "Prek območja Alp bo v višinah proti jugu prodrl hladen in nestabilen zrak, ki bo predvsem nad severnim Sredozemljem povzročil nastanek dokaj močnih neviht. Krajevna neurja sicer že nekaj zaporednih dni pestijo območje Padske nižine, Istre in Kvarnerja in tudi danes bodo tam nevihte predvidoma najmočnejše. Nevihte bodo popoldne od severozahoda zajele tudi večji del Slovenije."

Za jugozahod Slovenije so izdali vremensko opozorilo oranžne stopnje zaradi močnejših sunkov vetra, nalivov in toče. Ob obali lahko prehodno zapiha močan veter zahodnih smeri.