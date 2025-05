Prihajajo velike gneče na cestah

Današnji dan je bil marsikje najtoplejši letos - v Mariboru in Cerkljah ob Krki so namerili 29 stopinj, v Novem mestu in Murski Soboti pa 28, torej povsem julijske temperature. Predzadnji dan počitniškega tedna so zato mnogi izkoristili za izlete, po dveh dneh zaprtja pa so bile precej polne tudi trgovine. Če se je v soboto še dalo, pa bo verjetno v nedeljo potrebnega precej več potrpljenja na cestah, ko se bodo dopustniki vračali domov, tudi s Hrvaške, gneča se bo nadaljevala proti notranjosti Slovenije in proti Avstriji.