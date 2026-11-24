Kot so sporočili s policije, bodo njihove aktivnosti v tem času namenjene zagotavljanju varnosti na slovenskih cestah. V sodelovanju z drugimi službami bodo policisti tako skrbeli za čim bolj nemoten potek prometa, pri čemer bodo svoje delo prilagajali napovedim in dejanskim razmerah na cestah. "Policijski nadzor v tem obdobju pa bo usmerjen predvsem v preverjanje, ali so vozila ustrezno pripravljena na zimski čas," je policija napovedala na spletni strani.

Zimske pnevmatike FOTO: Shutterstock

Spomnili so, da je od 15. novembra do 15. marca v Sloveniji obvezna uporaba zimske opreme na motornih in priklopnih vozilih. Ta je ob zimskih razmerah, torej takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča oziroma je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo, obvezna tudi zunaj navedenega obdobja. Obveznost velja tudi za vozila registrirana v tujini, ki smejo biti v cestnem prometu na območju Slovenije v zimskih razmerah, če so opremljena s predpisano zimsko opremo, so opozorili. Spomnili so tudi na omejitve za tovorna vozila. Ob zimskih razmerah je na vseh cestah v Sloveniji razen na avtocestah in hitrih cestah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, vozila, ki prevažajo nevarno blago, in vozila za izredne prevoze. Vozniki omenjenih vozil se morajo torej samoizločiti. Vendar pa se lahko omejitve zaradi zimskih razmer za določene skupine vozil uvedejo tudi na avtocestah in hitrih cestah. O tem upravljavec cest obvesti javnost in postavi ustrezno prometno signalizacijo za izločanje vozil, ki jo morajo vozniki tovornih vozil spoštovati, so izpostavili. Policisti voznikom svetujejo, naj za varno vožnjo na cestišču, ki se ga oprijema sneg ali je že zasneženo ali celo poledenelo, zmanjšajo hitrost vožnje in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča. Svetujejo tudi, naj povečajo varnostno razdaljo in naj ne spreminjajo smeri vožnje sunkovito.