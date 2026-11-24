Kot so sporočili s policije, bodo njihove aktivnosti v tem času namenjene zagotavljanju varnosti na slovenskih cestah. V sodelovanju z drugimi službami bodo policisti tako skrbeli za čim bolj nemoten potek prometa, pri čemer bodo svoje delo prilagajali napovedim in dejanskim razmerah na cestah.
"Policijski nadzor v tem obdobju pa bo usmerjen predvsem v preverjanje, ali so vozila ustrezno pripravljena na zimski čas," je policija napovedala na spletni strani.
Spomnili so, da je od 15. novembra do 15. marca v Sloveniji obvezna uporaba zimske opreme na motornih in priklopnih vozilih. Ta je ob zimskih razmerah, torej takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča oziroma je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo, obvezna tudi zunaj navedenega obdobja. Obveznost velja tudi za vozila registrirana v tujini, ki smejo biti v cestnem prometu na območju Slovenije v zimskih razmerah, če so opremljena s predpisano zimsko opremo, so opozorili.
Spomnili so tudi na omejitve za tovorna vozila. Ob zimskih razmerah je na vseh cestah v Sloveniji razen na avtocestah in hitrih cestah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, vozila, ki prevažajo nevarno blago, in vozila za izredne prevoze.
Vozniki omenjenih vozil se morajo torej samoizločiti. Vendar pa se lahko omejitve zaradi zimskih razmer za določene skupine vozil uvedejo tudi na avtocestah in hitrih cestah. O tem upravljavec cest obvesti javnost in postavi ustrezno prometno signalizacijo za izločanje vozil, ki jo morajo vozniki tovornih vozil spoštovati, so izpostavili.
Policisti voznikom svetujejo, naj za varno vožnjo na cestišču, ki se ga oprijema sneg ali je že zasneženo ali celo poledenelo, zmanjšajo hitrost vožnje in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča. Svetujejo tudi, naj povečajo varnostno razdaljo in naj ne spreminjajo smeri vožnje sunkovito.
Vozijo naj čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti, posebej pozorni pa naj bodo na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica. Zavirajo naj narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko. Ob tem naj računajo tudi z daljšim časom potovanja, zato naj se od doma odpravijo prej kot običajno, so med drugim opozorili na policiji.
Kot je v ponedeljek na družbenih omrežjih napovedala Agencija za okolje (Arso), se sredi tedna obeta sprememba vremena. Že danes proti večeru so na Primorskem možne rahle padavine, v noči na sredo pa se bodo od zahoda širile v notranjost države. Ob tem bo po dolinah severne Primorske, Gorenjske in Notranjske lahko nastalo tudi nekaj poledice, ni pa izključen kakšen centimeter snega, napovedujejo meteorologi.
V sredo čez dan se bo nekoliko ogrelo, v noči na četrtek pa se bo od severovzhoda znova ohlajalo. Padavine se bodo čez dan postopno okrepile in razširile nad vso Slovenijo, so zapisali.
Po trenutnih ocenah meteorologov bo v gorah do četrtka zjutraj najverjetneje zapadlo od 15 do 25 centimetrov snega, po nižinah pa večinoma do pet centimetrov. Verjetnost sneženja bo najmanjša na jugu države. V četrtek bodo padavine oslabele in večinoma ponehale.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.