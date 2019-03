Prihajata dve hladni fronti z nizko mejo sneženja

Najmočnejši sunki jugozahodnika bodo danes sredi dneva in popoldne na severovzhodu države presegali hitrost 70 kilometrov na uro, zato je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Tako močni sunki lahko lomijo veje in podirajo drevesa. Prav tako lahko močan veter ovira tudi cestni promet. Še močneje bo pihalo v višjih legah, zato nedelja ne bo primerna za obisk gora.

Glavna kreatorja vremenskega dogajanja bosta ciklon in hladna fronta, ki je že v noči na nedeljo prešla Britansko otočje in se bo danes čez dan pomikala proti vzhodu. V njenem zaledju je obsežna zaloga hladnega zraka, ki bo v ponedeljek čez dan preplavil tudi naše kraje in temperature znižal za 10 stopinj Celzija.

Pred hladno fronto nedelja zahodni in osrednji Sloveniji prinaša veliko oblakov in le malo jasnine. Popoldne bo nad hribi občasno že lahko rahlo deževalo. Medtem bo na vzhodu države in ob morju še nekaj sonca. Ob jugozahodniku se bo najbolj ogrelo v Pomurju in sicer do 17 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, 14 stopinj Celzija bo v osrednji Sloveniji in na Goriškem. Manj toplo bo na Gorenjskem, kjer bo 10 stopinj Celzija.

Prva fronta nas bo prešla v ponedeljek, druga v sredo

Ponedeljek bo spremenljivo oblačen z občasnimi padavinami. Na severu bo padavin malo, več jih pričakujemo na jugu države, kjer se bo meja sneženja pozno popoldne spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. Večji del dneva bo še razmeroma toplo s temperaturami od 6 do 12 stopinj Celzija, nato se bo hladilo.