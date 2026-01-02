Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihod novega leta med redkimi v Evropi praznujemo tudi 2. januarja

Ljubljana, 02. 01. 2026 07.29 pred 1 uro 2 min branja 88

Avtor:
N.L. STA
Januar 2026

Prihod novega leta praznujemo tudi danes, saj je 2. januar državni praznik in dela prost dan. Kot takega ga poznajo v le redkih državah. V večini evropskih držav je danes delovni dan, bodo pa za razliko od Slovencev prosti 6. januarja, na praznik svetih treh kraljev. Lani smo imeli zaradi praznikov deset dela prostih dni, letos jih bo sedem.

Varčevalni zakon iz leta 2012 je sicer drugi dan novoletnega praznovanja ukinil, s čimer je želela takratna druga vlada Janeza Janše prispevati k višji gospodarski rasti. Znova se je vrnil na seznam praznikov in dela prostih dni z letom 2017.

Predlogi za ukinitev 2. januarja kot dela prostega dneva so se pojavili tudi leta 2021, v času tretje Janševe vlade. Takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi moral biti namesto 2. januarja državni praznik in dela prost dan 6. januar, tako kot je med drugim na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji.

A tudi 2. januar je poleg v Sloveniji praznik še v nekaterih drugih državah, in sicer v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.

Danes je praznik še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.
Danes je praznik še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.
FOTO: Dreamstime

Pobudniki novele zakona o praznikih in dela prostih dni, v DZ sprejete decembra 2016, s katero je 2. januar znova postal praznik, so poudarjali prednosti pri vračanju tradicije dvodnevnega novoletnega praznovanja. Ljudje so ga navajeni in tako je bilo uveljavljeno vse od leta 1955.

Današnji praznik bo še podaljšal praznični vikend. Skupaj bodo prazniki v letu 2026 prinesli pet podaljšanih koncev tedna. Od skupno 15 dela prostih dni jih bo kar osem padlo na vikend, štirje na soboto in štirje na nedeljo.

Preberi še Prazniki v letu 2026: le sedem dela prostih dni
prezniki 2026

Ste med srečneži Novoletnega lota? Prevzem stanovanj, rent in zlata bo naslednji teden

SORODNI ČLANKI

Ste med srečneži Novoletnega lota? Prevzem stanovanj, rent in zlata bo naslednji teden

Znani Slovenci so nam razkrili silvestrske načrte

Prazniki v letu 2026: le sedem dela prostih dni

'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'

KOMENTARJI88

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gmajna
02. 01. 2026 09.02
Kaj je bozič in kralji, iluzija odraslih, pravljica. Nadgradnja se nadaljuje 15.8
Odgovori
0 0
gmajna
02. 01. 2026 09.01
Sds je danes na strehi , ker ni snega pregledujejo in opravljajo krovska dela, dokazano to znajo.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
02. 01. 2026 09.02
Skrbi me, da ne bo spet kdo hotel narediti skok v neznano... Tako imenovani base jump.
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
02. 01. 2026 09.01
Desnučarji bi še to vzeli
Odgovori
-1
1 2
Polkavalčekrokenrol
02. 01. 2026 08.58
zahodna evropa praznuje od božiča do treh kraljev,to je to
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
02. 01. 2026 08.57
Če so tak problem prazniki med tednom, potem pa kapitalistom predlagam, da uvedejo nagrado za zaposlene, če delajo na praznik. Pa ne malo nagrado, ampak fix 100€ za vsak praznični dan, ko pride zaposleni delat. Pošteno?
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
02. 01. 2026 08.57
Socializem na 80 let podlage
Odgovori
-1
1 2
SDS_je_poden
02. 01. 2026 09.00
Ne zanikamo zgodovine, kot jo želite nekateri.
Odgovori
-1
0 1
Julijann
02. 01. 2026 08.57
Zakaj ta vlada potem ne spremeni volilni sistem? Imajo 50 poslancev. Ne morejo, a ne, ker se za vsako tako spremembo potrebuje ustavna večina in to je 60 glasov. Opozicija pa glasov ne da, ker niso upoštevane tudi njihove želje.
Odgovori
0 0
Pamir
02. 01. 2026 08.56
Ko je tovariš janšaj ukinil praznik 2.januar ga na ta dan ni bilo v službi tudi njegovih pajdašev ne.
Odgovori
+3
5 2
Tufu
02. 01. 2026 08.55
Hvala bogu da smo eni izmed redkimi.. naj nam tudi ostali enkrat zavidajo... Ampak Janša bi pa nam ukinil 2.1. in 2.5.
Odgovori
+3
4 1
marker1
02. 01. 2026 08.54
Mi smo Evropejci s podedovanimi navadami iz socializma. Mednje spadata tudi 2. januar in 2. maj.
Odgovori
-3
1 4
galamdžija
02. 01. 2026 08.56
VI "europejci" 🤣😅😂😆😆😂😅🤣 prej BLKN-ci, dećkooo
Odgovori
-1
0 1
BrezPitt
02. 01. 2026 08.58
A si se prostovoljno javil, da gree danes vseeno delat, pa požifnico
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
02. 01. 2026 08.53
Hočem podatek v kolikih državah poznajo dodatek do minimalca
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.51
Prazniki naj bodo levi in desni, nujno rabimo svete tri kralje, saj smo v Srednji Evropi.
Odgovori
-4
0 4
galamdžija
02. 01. 2026 08.54
🤦‍♂️
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
02. 01. 2026 08.54
Desni bodo imeli kaj, praznik zaprisege na stadionu?
Odgovori
-1
1 2
myomy
02. 01. 2026 08.51
Če so velikonočna nedelja, velikonočni ponedeljek, binkošti, Marijino vnebovzetje, dan reformacije in božič prosti dnevi, pa naj bo še 2. januar. Za razliko od božiča je za silvestrovo delalo veliko ljudi.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.53
Ja sej pa tudi dan zmage leta 45, čeprav bi bilo prave svobode.
Odgovori
-3
1 4
aviktora
02. 01. 2026 08.50
Fino nam gre, zato smo danes doma.
Odgovori
-5
0 5
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.50
Sveti trije kralji so velik praznik. To je res neka osnovna kultura, ki jo nujno rabimo.
Odgovori
-3
2 5
SDS_je_poden
02. 01. 2026 08.51
Rabite jo verni ljudje, ateistom ne pomeni nič.
Odgovori
-2
2 4
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.52
Sej ne rabiš buti veren,pusti ljudem svobodo.
Odgovori
-1
1 2
SDS_je_poden
02. 01. 2026 08.54
Sej jim jo. Ampak a bomo kdaj uspeli razumet, da verski prazniki, verski objekti posegajo v prostor in življenje ateistov? S čim ateisti posegajo na tak način v življenja vernih?
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.55
Mene ne motijo levi prazniki.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
02. 01. 2026 08.59
Ne bom dobil odgovora na moje vprašanje?
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
02. 01. 2026 09.01
Pa pustiva delitev levo/desno. Gre se samo za verne in ateiste.
Odgovori
0 0
Vedezvevse
02. 01. 2026 08.48
Haha . Bebavi mesec pravi da lahko starejsi od 58 let delajo samo 4 dni v tednu. Sam pozabu je povedat da se mora delodajalec s stem strinjat. Ker trol levicarski.
Odgovori
+5
5 0
marker1
02. 01. 2026 08.51
Imamo ministra za delo, ki mu je prva služba v življenju poslanec v DZ. O gospodarstvu in delu v tovarnah nima nobenih izkušenj. Ne more se vtikati v delo podjetja.
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
02. 01. 2026 08.51
Mladi Edvard Kardelj je car...minister za delo, ki le-tega ne bi prepoznal, če bi ga v glavo zadelo.
Odgovori
0 0
BrezPitt
02. 01. 2026 09.02
Imamo ljudi, ki so že celo življenje priključeni na jasli nikoli v življenju delali pa še vedno bi bili ministri in predsednik vlade
Odgovori
0 0
Julijann
02. 01. 2026 08.47
Moja želja je da bi prisotni tu uporabljali dejstva , a smo spet pri zavajanjih. Zakaj je problem pisati resnico?
Odgovori
+3
3 0
myomy
02. 01. 2026 08.46
Nč ne "praznujemo", ampak počivamo po naporni noči.
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.46
Levi dajte še denar. Škoda biti doma če nimaš kam it.
Odgovori
+3
4 1
Watcherman
02. 01. 2026 08.45
Gospodje Slovenija še vedno čaka na odgovore zakaj so ljudje,ki bi se lahko zaposlili in delali leta in leta na socialki in to večinoma takšni,ki nimajo omejitev za delo zakaj.?????????????
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
02. 01. 2026 08.47
Vsi čakamo vlado, ki bo upala dregnit v to osje gnezdo. Tudi Jufka ni upal.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425