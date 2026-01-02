Prihod novega leta med redkimi v Evropi praznujemo tudi 2. januarja

Varčevalni zakon iz leta 2012 je sicer drugi dan novoletnega praznovanja ukinil, s čimer je želela takratna druga vlada Janeza Janše prispevati k višji gospodarski rasti. Znova se je vrnil na seznam praznikov in dela prostih dni z letom 2017.

Predlogi za ukinitev 2. januarja kot dela prostega dneva so se pojavili tudi leta 2021, v času tretje Janševe vlade. Takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi moral biti namesto 2. januarja državni praznik in dela prost dan 6. januar, tako kot je med drugim na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji.

A tudi 2. januar je poleg v Sloveniji praznik še v nekaterih drugih državah, in sicer v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.