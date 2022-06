Prihod Klakočar Zupančičeve, ki dviguje prah, gledalci pospremili z aplavzom

Veliko pozornosti je požel prihod predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič na proslavo pred dnevom državnosti. Ta se je ob prihodu na rdečo preprogo ustavila, pozdravila gledalce in dvignila roke, pri tem pa obrnila hrbet častni gardi Slovenske vojske, orkestru Policije in praporščakom. S tem sicer protokola ni prekršila, je pa poleg glasnega aplavza obiskovalcev požela tudi negodovanje vseh, ki so prepričani, da je šlo za nespoštovanje do tako imenovane pravice do časti. Na odziv predsednice DZ še čakamo.

Poročali smo o včerajšnji državni proslavi, na kateri je s spontano reakcijo pozornost vzbudila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ob prihodu na proslavo se je ustavila, razprla roke v pozdrav občinstvu, pri tem pa obrnila hrbet častni gardi Slovenske vojske. To je sprožilo očitke o tem, da je predsednica DZ naredila napako v protokolu, medtem ko je zbrano občinstvo na njeno potezo odreagiralo z močnejšim aplavzom in nekaj vzkliki odobravanja. Na odziv Klakočar Zupančičeve še čakamo. icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right 'Z oblačili se ukvarjamo, ker je predsedniški stol zasedla ženska' Sicer pa ni prvič, ko je vzbudila pozornost z neobičajnim pristopom. Predsednica DZ že od nastopa funkcije s svojimi odločitvami zbuja polemike in premika doslej postavljene meje. S serijo uradnih sprejemov v sproščenih poletnih oblačilih je tako pred kratkim sprožila polemiko, ali za visoko politično funkcionarko nemara ni šla predaleč. Sama vztraja, da ne. Kritikom odgovarja, da se z oblačili ukvarjamo, ker je predsedniški stol zasedla ženska.