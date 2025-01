Prihodke z OnlyFans priglasili trije zavezanci, kršiteljem grozi do 26.000 evrov kazni

Furs je decembra lani sporočil, da je s pomočjo mednarodne izmenjave podatkov pridobil natančne podatke o dohodkih, doseženih z objavljanjem vsebin na platformi OnlyFans za več let, ter da namerava v začetku leta 2025 izvesti poostren nadzor.

Vse, ki objavljajo na tej platformi, je pozval, naj preverijo, ali so ustrezno registrirani in so napovedali vse dohodke, dosežene iz te dejavnosti. Tistim, ki tega še niso storili, je dal čas do 31. decembra 2024.

Po podatkih finančne uprave je v zadnjih nekaj letih prihodke prek platforme dosegalo nekaj sto slovenskih rezidentov, ki so na ta način ustvarili več kot 10 milijonov evrov prihodkov. Rekorder je v nekaj letih ustvaril več kot milijon evrov prihodkov, so pojasnili na Fursu.

Od teh, ki so služili prek OnlyFans, jih je imelo registrirano dejavnost manj kot 20 odstotkov, so pojasnili naknadno.

Od tistih, ki so prejemali dohodke prek platforme in še nimajo registrirane dejavnosti, teh je torej več kot 80 odstotkov, so do 31. decembra lani le trije zavezanci naknadno priglasili dejavnost in napovedali tovrstne dohodke za nazaj, so za Forbes Slovenija povedali na Fursu.

Za zavezance, ki niso ustrezno priglasili dejavnosti in napovedali vseh dohodkov z uporabo instituta samoprijave, so na Fursu že začeli prekrškovne postopke in poslali prva obvestila o prekršku.