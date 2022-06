Prihodki v lanskem letu v vseh dejavnostih za več kot petino višji

Največ so se prihodki zvišali v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

V Sloveniji je leta 2021 delovalo 185.935 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Njihovi čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi s prejšnjim letom zvišali za 23 odstotkov. Najbolj, in sicer za kar 45 odstotkov, so se povečali v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Porasli so tudi prihodki v gostinstvu (30 odstotkov), vendar pa v tej dejavnosti še vedno ni bil dosežen prihodek iz leta 2019, so glede poslovanja podjetij po dejavnostih zapisali na Statističnem uradu.

Dodana vrednost se je povečala za petino. Najvišja rast je bila v gostinstvu, sledili sta področji trgovine ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. Podjetja so imela za dva odstotka več zaposlenih in samozaposlenih oseb.

Največ podjetij se je ukvarjalo s strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi, med njimi pa je imela največji delež dejavnost podjetniškega in poslovnega svetovanja, in sicer 37 odstotkov. Največ prihodka so ustvarila podjetja v trgovini, med njimi največ podjetja v trgovini na debelo, sledita trgovina na drobno in trgovina z motornimi vozili.