Prihodnja opozicija zadržana pri ocenjevanju nove koalicije

Potem ko so stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS v torek podpisale koalicijsko pogodbo, je predsednik republike Borut Pahor prvaka SDS Janeza Janšo državnemu zboru predlagal za novega predsednika vlade. DZ bo o kandidatu odločal najverjetneje prihodnji teden na redni seji, po nekaterih informacijah v torek, Janši pa se, kot kaže, obeta dovolj glasov za izvolitev.

Ko bo imenovana nova vlada, se bodo v DZ spremenila tudi koalicijska razmerja. V opoziciji bodo tako pristale dosedanje koalicijske LMŠ, SD in SAB, poleg njih pa še Levica in SNS.

Med strankami prihodnje opozicije so do nastajajoče vlade oz. koalicije najbolj kritični v Levici. Po prvem pregledu koalicijske pogodbe ocenjujejo, da gre za stopnjevanje zgrešenih politik, zaradi česar bo ta koalicija škodljiva. Po besedah poslancaMateja T. Vatovca namreč koalicijska pogodba napoveduje manjšanje javne porabe, izpostavil pa je še jasne namene po privatizaciji zdravstva, povečanje represije v državi in nestrpnost do vseh razlik.

"Janez Janša se bo zavihtel ponovno na oblast s starimi politikami, ki smo jih pri njem že videli. To bo lahko tudi potencialna nevarnost za svobodo medijev, za svobodo različnih civilnodružbenih gibanj," je opozoril Vatovec. Ob tem je bil znova kritičen do strank, "ki so še pred poldrugim letom zagotavljale, da nikakor ne morejo sodelovati s stranko, kakršna je SDS, danes pa veselo vstopajo v koalicijo z njo".

Novo koalicijo je pred današnjo sejo vlade komentirala tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. Zaželela jim je čim bolj uspešno delo in dejala, da si želi, da bi vsaj polovico tega, kar so navedli v koalicijsko pogodbo, tudi uresničili. A navedene stvari po njenem mnenju ne gredo skupaj, pri tem je navedla zavezo o zniževanju javne porabe, ki ni v skladu z zavezo, da bodo že letos zagotovili 250 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo. "Ena plus ena je še vedno samo dva," je ponazorila.