Prihodnje leto 12 praznikov in dela prostih dni med tednom

Letos je vseh 13 praznikov, ki so hkrati tudi dela prosti dnevi, padlo na dneve med tednom. Tako radodarno leto 2019 sicer ne bo, a bo takih praznikov še vedno 12, le dan boja proti okupatorju bomo prihodnje leto praznovali med vikendom. V tem pogledu sta bili najslabši leti 2010 in 2015, ko smo imeli večino praznikov konec tedna.

V Sloveniji imamo 20 prazničnih dni, od tega je 5 delovnih, 15 pa dela prostih. Predpisani so z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD). Praznike pišemo z malo začetnico Verski prazniki v Sloveniji niso hkrati tudi državni, vendar pa je država nekatere pomembnejše verske praznike označila kot dela proste dneve. Po ZPDPD med državne praznike spadajo novo leto (prvi in drugi dan leta), Prešernov dan (slovenski kulturni praznik), dan upora proti okupatorju, praznik dela (1. in 2. maj), dan Primoža Trubarja, dan državnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti, dan spomina na mrtve, dan Rudolfa Maistra in dan samostojnosti in enotnosti.

Med letoma 2012 in 2017 namreč "praznovali" novega leta dva dni, saj je vlada zaradi varčevalnih ukrepov 2. januar ukinila kot praznik in ga lani znova uvedla. FOTO: iStock

Prazniki ob novem letu in prvem maju ter Prešernov dan, dan državnosti, dan boja proti okupatorju, dan spomina na mrtve in dan samostojnosti in enotnosti so tudi dela prosti dnevi. Verski prazniki, ki so tudi dela prosti dnevi, so velika noč in velikonočni ponedeljek, binkošti, Marijino vnebovzetje, dan reformacije in božič. Po Slovenskem pravopisu praznike pišemo z malimi začetnicami, razen Prešernovega dne in Marijinega vnebovzetja, ki sta izpeljana iz osebnega lastnega imena. Letos vsi prazniki, ki so tudi dela prosti dnevi, med tednom Od petnajstih dela prostih dni sta dva premična in vsako leto prideta na nedeljo (velika noč in binkošti), tako da lahko med tednom pričakujemo največ 13 dela prostih dni v posameznem letu. Takšen "popoln" izkupiček smo doživeli letos, prihodnje leto pa bo v tem pogledu še vedno zelo radodarno, saj kar 12 praznikov pade na dan med tednom.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V zadnjih letih sta bili najslabši leti glede prostih dni, ki so padli na konec tedna, 2010 in 2015. Leta 2010 je na vikend padlo kar sedem praznikov od 13 možnih, leta 2015 pa šest od 12 možnih. Med letoma 2012 in 2017 namreč nismo "praznovali" novega leta dva dni, saj je vlada zaradi varčevalnih ukrepov 2. januar ukinila kot praznik in ga lani znova uvedla. Prazniki, ki nam bodo 'podaljšali vikend' Prihodnje leto bodo nekateri prazniki padli na zadnje oziroma prve dni delovnega tedna, ter tako tistim, ki jim ob vikendih ni treba v službo, podaljšali proste konce tedna. Že prvi tak primer po novoletnih praznikih bo slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan, ki ga bomo v 2019 praznovali v petek, 8. februarja. Tak bo seveda, kot vsako leto, tudi premični praznik velikonočni ponedeljek.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke