Prihodnje leto bo alergičen že vsak drugi

Zaradi porasta alergij bo prihodnje leto alergičen že vsak drugi med nami. Seneni nahod muči skoraj polovico prebivalcev, vsaj 10 odstotkov otrok trpi za atopijskim dermatitisom, od 4 do 7 odstotkov ima alergijo na hrano. Na razvoj alergij pa med drugim vpliva tudi to, kako zdravo so živeli naši predniki. Če je denimo babica v nosečnosti redno uživala mlečne izdelke in jajca, so bili njeni vnuki in vnukinje manj alergični.