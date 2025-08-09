Svetli način
Slovenija

Prihodnje leto bo alergičen že vsak drugi

Ljubljana, 09. 08. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Tjaša Dugulin
Zaradi porasta alergij bo prihodnje leto alergičen že vsak drugi med nami. Seneni nahod muči skoraj polovico prebivalcev, vsaj 10 odstotkov otrok trpi za atopijskim dermatitisom, od 4 do 7 odstotkov ima alergijo na hrano. Na razvoj alergij pa med drugim vpliva tudi to, kako zdravo so živeli naši predniki. Če je denimo babica v nosečnosti redno uživala mlečne izdelke in jajca, so bili njeni vnuki in vnukinje manj alergični.

alergije vizita
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
09. 08. 2025 15.55
o vzrokih pa nic ane. ne smete.
ODGOVORI
0 0
sinaya
09. 08. 2025 15.23
+3
Jaz imam alergijo na nekatere vaše objave
ODGOVORI
3 0
Delavec_Slo
09. 08. 2025 15.54
+1
Res je, še posebej one s hrvati!
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
09. 08. 2025 16.07
zakaj bi hrvaski portal objavljal kaj drugega kot svoje ? ste na glavo padli? se težko prilagajate spremembam, npr lastničkim spremembam tega portala ? ne opazite počasne tranzicije iz A v B ? ovcke, ....
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
09. 08. 2025 15.12
+4
Moramo bit bolni da Van der farmacija laufa in odira.Visok pritisk po 2025 standardih je če ga imaš 135/85 ,če imaš skupni holesterol 5 in cukr 6.Bolano haha
ODGOVORI
4 0
