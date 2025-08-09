Slovenija
Prihodnje leto bo alergičen že vsak drugi
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Zaradi porasta alergij bo prihodnje leto alergičen že vsak drugi med nami. Seneni nahod muči skoraj polovico prebivalcev, vsaj 10 odstotkov otrok trpi za atopijskim dermatitisom, od 4 do 7 odstotkov ima alergijo na hrano. Na razvoj alergij pa med drugim vpliva tudi to, kako zdravo so živeli naši predniki. Če je denimo babica v nosečnosti redno uživala mlečne izdelke in jajca, so bili njeni vnuki in vnukinje manj alergični.
Naslednji članek
S posebno iglo zamrznejo in uničijo tumor
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.