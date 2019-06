Prihodnje leto se obeta znižanje DDV za knjige in tisk

"Pod predlog novele zakona o DDV se je podpisalo vseh 90 poslancev, kar mu daje posebno težo in politično dimenzijo," so sporočili iz LMŠ. Pričakujejo, da bo DZ novelo zakona sprejel po skrajšanem postopku jeseni.

V Sloveniji trenutno velja splošna stopnja DDV v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka, ki med drugim velja tudi za knjige. Po predlogu novele zakona pa naj bi z letom 2020 uvedli še posebno znižano stopnjo DDV v višini pet odstotkov, ki bi veljala za dobave knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih. To bi pomenilo izpad proračunskih prilivov v višini osem milijonov evrov.

Prvopodpisani pod predlog novele zakona je poslanec LMŠ Brane Golubović, ki je v sporočilu za javnost zapisal, da "si znižanje DDV zaslužijo bralci, zasluži si ga knjiga, napisana v slovenskem jeziku, ki je bila za naš narod vedno najmočnejše orožje".

Tako kot knjiga so tudi tiskani mediji hrbtenica intelektualnega razvoja družbe. V interesu države je, da ima ozaveščene in dobro informirane državljane, ki so sposobni kritične presoje predvsem v času t.i. "lažnih novic", je zapisano v predlogu novele zakona.