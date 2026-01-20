Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihodnje leto v 1. razred 323 otrok manj, kot je letošnjih devetošolcev

Ljubljana, 20. 01. 2026 15.21 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Šolski hodnik

Vpis v ljubljanske osnovne šole bo potekal v drugem tednu februarja, in sicer v svetovalni službi na vsaki šoli. Letos naj bi se v 1. razred vpisalo 323 otrok manj, kot je letošnjih devetošolcev, so predstavili na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Starše so pozvali, naj otroke vpišejo v šolo v svojem šolskem okolišu.

V šolo se bodo letos vpisali otroci, rojeni leta 2020, vpisi bodo potekali v drugem tednu februarja od ponedeljka do četrtka dopoldne in popoldne. Splošne informacije lahko dobijo na občini, vse podrobne informacije pa bodo imele šole objavljene na svojih spletnih straneh, je pojasnila vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana Marija Fabčič.

Ob tem je omenila zmanjševanje generacij. Letos je razlika med generacijo, ki odhaja iz devetega razreda, in generacijo, ki naj bi se vpisala v prvi razred, 323 otrok, "to je skoraj ena majhna osnovna šola otrok", je dejala. Kot je pojasnila, je po podatkih statističnega urada 2663 otrok za vpis v šolo s stalnim ali začasnim prebivališčem v Ljubljani, bodo pa videli, koliko se jih bo vpisalo, ker se število odlogov vpisa v prvi razred povečuje. V tem šolskem letu je vpis odložilo več kot 16 odstotkov oziroma 405 otrok, je pojasnila.

Otroke, ki niso v vrtcu, vabijo v krajše brezplačne programe, ki jih izvajajo v Vrtcu Andersen in ki so namenjeni prilagajanju na osnovno šolo.

Otroci v vrtcu (slika je simbolična)
Otroci v vrtcu (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Ljubljane in ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek pa je pojasnila, da je v Ljubljani 47 osnovnih šol in da ima vsaka svojo odličnost. Staršem tako svetuje, da otroka vpišejo v svojem šolskem okolišu, saj je to najbolj primerno, ker ima tam svoje prijatelje.

Opozorila je tudi, da starši stres, ki ga nekateri doživljajo ob otrokovem vstopu v šolo, prenašajo na otroke. Svetuje jim, da otrokom predstavijo svoje pozitivne dogodivščine iz šole. Pred vstopom v šolo po njenih besedah otroku ni treba znati brati in pisati, svetujejo pa, da se zna sam preobleči, zavezati vezalke, pospraviti za seboj.

Svetujejo tudi, da starši otrokom veliko berejo pravljice, se z njim pogovarjajo in si vsak dan vzamejo nekaj časa zanj. Po njenih besedah otrok potrebuje oporo in pa tudi zgled. "Verjamem, da bodo starši dobro pripravili svojega otroka, mi v šolah pa se bomo tudi potrudili, da bo delo potekalo tako, kot smo si zastavili," je dodala.

Ljubljanski župan Zoran Janković
Ljubljanski župan Zoran Janković
FOTO: Luka Kotnik

Tudi Zoran Janković je pozval k vpisu na šolo v svojem šolskem okolišu, "kajti tam se otroci znajdejo, lahko sami hodijo peš, s kolesom, imajo svoje prijatelje". "Vse naše šole so res izjemno dobre, vsaka pa ima nek svoj DNK, identiteto," je prepričan.

Poudaril je, da je na vrtce in šole v Ljubljani izjemno ponosen. Kot je dejal, ne glede na zmanjševanje generacij ohranjajo skrb za otroke v vrtcih in šolah, tretjina občinskega proračuna je namenjena za predšolsko in šolsko vzgojo in izobraževanje. Ob tem je nanizal več investicijskih projektov gradnje in obnove vrtcev in šol.

Med drugim je omenil, da bosta letos zaključeni gradnji novih vrtcev na Galjevici in v Trnovem. Izpostavil je tudi prenove osnovnih šol Danile Kumar, Milana Šuštaršiča in Prule, ki bodo končane do jeseni, prenovo Osnovne šole Ketteja in Murna, ki se bo začela poleti, in za prihodnje leto načrtovano prenovo Osnovne šole Majde Vrhovnik.

osnovna šola Ljubljana prvošolci

Popolna prepoved prodaje pirotehnike?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrl je kralj visoke mode
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450