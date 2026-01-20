Prihodnje leto v 1. razred 323 otrok manj, kot je letošnjih devetošolcev

V šolo se bodo letos vpisali otroci, rojeni leta 2020, vpisi bodo potekali v drugem tednu februarja od ponedeljka do četrtka dopoldne in popoldne. Splošne informacije lahko dobijo na občini, vse podrobne informacije pa bodo imele šole objavljene na svojih spletnih straneh, je pojasnila vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana Marija Fabčič. Ob tem je omenila zmanjševanje generacij. Letos je razlika med generacijo, ki odhaja iz devetega razreda, in generacijo, ki naj bi se vpisala v prvi razred, 323 otrok, "to je skoraj ena majhna osnovna šola otrok", je dejala. Kot je pojasnila, je po podatkih statističnega urada 2663 otrok za vpis v šolo s stalnim ali začasnim prebivališčem v Ljubljani, bodo pa videli, koliko se jih bo vpisalo, ker se število odlogov vpisa v prvi razred povečuje. V tem šolskem letu je vpis odložilo več kot 16 odstotkov oziroma 405 otrok, je pojasnila. Otroke, ki niso v vrtcu, vabijo v krajše brezplačne programe, ki jih izvajajo v Vrtcu Andersen in ki so namenjeni prilagajanju na osnovno šolo.

Otroci v vrtcu (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Ljubljane in ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek pa je pojasnila, da je v Ljubljani 47 osnovnih šol in da ima vsaka svojo odličnost. Staršem tako svetuje, da otroka vpišejo v svojem šolskem okolišu, saj je to najbolj primerno, ker ima tam svoje prijatelje. Opozorila je tudi, da starši stres, ki ga nekateri doživljajo ob otrokovem vstopu v šolo, prenašajo na otroke. Svetuje jim, da otrokom predstavijo svoje pozitivne dogodivščine iz šole. Pred vstopom v šolo po njenih besedah otroku ni treba znati brati in pisati, svetujejo pa, da se zna sam preobleči, zavezati vezalke, pospraviti za seboj. Svetujejo tudi, da starši otrokom veliko berejo pravljice, se z njim pogovarjajo in si vsak dan vzamejo nekaj časa zanj. Po njenih besedah otrok potrebuje oporo in pa tudi zgled. "Verjamem, da bodo starši dobro pripravili svojega otroka, mi v šolah pa se bomo tudi potrudili, da bo delo potekalo tako, kot smo si zastavili," je dodala.

Ljubljanski župan Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik