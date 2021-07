ANIMACIJA: Prihodnji dnevi bodo nevihtno pestri, vročina bo popustila

Zaradi pogostega dotoka vročega zraka iznad severne Afrike bosta prvi dve tretjini letošnjega meteorološkega poletja tudi marsikje v Sloveniji najtoplejši do zdaj. Absolutnih temperaturnih rekordov pri nas sicer ne beležimo, imamo pa zato rekordno število vročih dni. Po podatkih Arsa je bil v Novem mestu včerajšnji četrtek že 25. dan letos s temperaturo nad 30 stopinj Celzija, pred nami pa sta še dva vroča dneva. To pomeni, da bomo junija in julija skupaj imeli 27 vročih dni, kar je toliko, kot smo jih beležili v do zdaj najbolj vročem poletju pred 18 leti. Za primerjavo, dolgoletno povprečje za junij in julij znaša le 9 vročih dni.

V tem tednu nas je zajel že tretji letošnji vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Še precej bolj vroče je v južni Evropi, kjer se ponekod niti ponoči ne ohladi pod 30 stopinj Celzija, dnevi pa so še posebej peklenski. Včeraj so v Grčiji izmerili celo 43 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo vročina nad osrednjim in južnim Balkanom še stopnjevala. Možen je celo nov evropski temperaturni rekord.

V letošnjem poletju je za Evropo značilna velika temperaturna razlika med zahodom in jugom celine, ki se je v tem tednu še okrepila. Razlika med zelo vročo afriško zračno maso, ki doteka nad Balkanski in Apeninski polotok, in občutno hladnejšo severnoatlantsko zračno maso, pod vplivom katere so srednje- in zahodnoevropske države, znaša že skoraj 30 stopinj Celzija. V Grčiji in Turčiji se bodo temperature v prihodnjih dneh lokalno dvignile tudi nad 45 stopinj Celzija, nekateri izračuni za začetek prihodnjega tedna kažejo celo do 47 stopinj Celzija, kar je le eno stopinjo manj od evropskega rekorda iz leta 1977.

Slovenija se medtem nahaja le na obrobju dotoka vročega zraka iznad severne Afrike, zato pri nas ekstremno visokih temperatur ne beležimo, in tako bo, kot vse kaže, tudi ostalo. Kljub temu je tudi pri nas vroče. Od vročine se bomo poslovili v noči na ponedeljek, ko nas bo prešla hladna fronta.

Pregreto ozračje bodo ponekod že danes ohladile nevihte, še bolj pestro bo jutri in v nedeljo

Danes dopoldne bo povsod sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo modrino neba občasno zakrivali oblaki. Sonce in šibak jugozahodni veter bosta živo srebro hitro potiskala navzgor in marsikje v vzhodni Sloveniji in na Primorskem bomo že pred poldnevom izmerili 30 stopinj Celzija. Popoldne bo vročina najbolj pritiskala na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo v Pomurju in na Goriškem, drugod bo od 28 do 32 stopinj Celzija.

Pregreto ozračje bodo pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči predvsem v severni polovici Slovenije ohladile krajevne nevihte, ki jih bodo višinski vetrovi k nam prinesli iznad sosednje Avstrije in Italije. Zaradi velike pregretosti ozračja bo lahko predvsem v obmejnih krajih nastalo tudi kakšno neurje z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Na Gorenjskem in Koroškem je ob tem možen hiter porast hudourniških vodotokov.