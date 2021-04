Prihodnji dnevi bodo občutno toplejši, a povsem brez dežnih kapelj še ne bo šlo

Že jutri bo po dopoldanski delni razjasnitvi v nadaljevanju dneva spet več oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe, na zahodu lahko tudi posamezne nevihte. Temperature bodo občutno višje, kot smo jih imeli v zadnjih dneh. V večjem delu Slovenije se bodo po več kot enem tednu spet dvignile do 15 stopinj Celzija.

Na Primorskem, kjer bo lahko med oblaki tudi nekaj jasnine, se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija. Drugod bodo temperature veliko bolj skromne. V večjem delu Slovenije se bodo gibale od 7 do 10 stopinj Celzija.

Tudi danes bo prevladovalo oblačno vreme z manjšimi krajevnimi padavinami, ki jih bo več v vzhodnem delu države. Meja sneženja se bo počasi dvigala in bo popoldne na nadmorski višini med 1000 in 1300 metri. Padavin sicer ne bo veliko, marsikje na zahodu bo padlo le nekaj kapelj dežja.

Sobota in nedelja sta nam prinesli veliko odtenkov sivine in le malo modrine, ponekod je padlo tudi nekaj kapelj dežja. Za sredino aprila je bilo neobičajno hladno. V krajih z dežjem so bile popoldanske temperature le malo nad 5 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo ob jugozahodnem vetru več oblakov na zahodu, več sonca pa na vzhodu države. Predvsem v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Več suhega vremena nam po trenutnih izračunih prinaša konec tedna, ko se bodo temperature v najtoplejših krajih približale 20 stopinjam Celzija.

Zakaj je ozračje nestabilno?

Spremenljivost vremena je posledica zamika v segrevanju nižjih in višjih plasti ozračja, kar je tudi sicer značilnost tega dela leta. Čeprav moč sončnih žarkov hitro narašča in je pri tleh vse topleje, se zrak v višinah po mrzli zimi ogreva z zakasnitvijo, zato ozračje ob popoldnevih postane nestabilno. Takrat se toplejši zrak pri tleh začne dvigati v hladnejše višine. Ko doseže višino kondenzacije, nastane oblak, iz katerega se izločijo padavine, t. i. plohe, ki so zelo krajevnega značaja.

Proces je poznan kot konvekcija in označuje navpično gibanje zraka, ki je še posebej izrazito spomladi in v prvi polovici poletja. Hitreje kot se temperatura znižuje z višino, bolj je ozračje nestabilno in burnejše vremensko dogajanje lahko pričakujemo. V primeru, da temperatura z višino le počasi pada ali se celo zvišuje, pa govorimo o stabilnem ozračju in takrat ploh ne bo.