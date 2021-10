Prihodnji dnevi bodo v znamenju temperaturnega obrata

Letošnji oktober si bomo zapomnili po precej stabilnem in hladnem vremenu. Na Kočevskem se je temperatura danes že enajsti dan v tem mesecu spustila pod ledišče, kar je za oktober največ po letu 1985. Kljub temu letošnji oktober ne bo med najhladnejšimi v zgodovini meteoroloških meritev, saj smo v zadnjih štirih tednih imeli tudi nekaj zelo toplih popoldnevov, ko so temperature presegle 20 stopinj Celzija.

Vreme je tudi sicer jeseni lahko zelo raznoliko, saj nas lahko v oktobru ali celo novembru še razvaja s skoraj povsem poletnimi temperaturami ali pa nam že prinese sneg in mraz. V tem pogledu zagotovo najbolj izstopa dogodek iz daljnega leta 1905, ko je večji del Slovenije prekrivala debela snežna odeja. V Cerknici so 27. oktobra tistega leta izmerili neverjetnih 120 centimetrov snega, kar je pri nas še sredi zime prava redkost.

Povsem drugače je bilo na današnji dan pred 15 leti, ko se je v Metliki ogrelo kar do 27 stopinj Celzija in celo na Voglu so takrat izmerili 21,4 stopinje Celzija.

Kako kaže letos?

Letošnji oktober se bo končal brez ekstremov. Na vreme pri nas bo namreč v prihodnjih dneh vplivalo območje visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da se bo ob jasnih nočeh brez vetra krepil temperaturni obrat.

V prihodnjih dneh bo tako po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije veliko megle in nizke oblačnosti, ki se bosta lahko predvsem v četrtek in petek marsikje zadržali tudi večji del dneva, na Primorskem in v višjih legah pa bo sončno. Zgornja meja meglenega pokrova bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov.