Prihodnji dnevi bodo že povsem pomladni

Današnji jutranji pogled skozi okno je marsikoga presenetil, saj se je ob močnejših krajevnih padavinah meja sneženja ponekod na severu Slovenije spustila vse do nižin. A sneženje je bilo le prehodnega značaja. Že popoldne bo pobudo spet prevzel občutno toplejši jugozahodni veter, ki bo vreme pri nas krojil tudi v nadaljevanju tedna. Ponavlja se torej vzorec zadnjih mesecev, ko daljša obdobja nadpovprečno toplega vremena prekinjajo kratke in ne preveč izrazite ohladitve. Temperature so bile namreč v preteklih dneh zelo blizu dolgoletnega povprečja, v prihodnjih dneh pa ga bodo spet občutno presegle.

Kljub občutni otoplitvi bo vreme ostalo spremenljivo. Večjih in dolgotrajnejših padavin sicer ne pričakujemo, saj bo vpliv ciklonov in spremljajočih front, ki se bodo čez zahodno in srednjo Evropo pomikale proti vzhodu, k nam segel le obrobno. Bolj pestro vremensko dogajanje bodo v prihodnjih dneh imeli v krajih severno od Alp, kjer bo dovolj hladno, da bo snežilo, medtem ko bo k nam vsaj do konca tedna dotekal za ta del leta zelo topel zrak, zato bo tudi v gorah večinoma deževalo, le po najvišjih vrhovih bo še prevladoval sneg.

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo

Po precej sivem začetku dneva se bo popoldne v večjem delu Slovenije zjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer bo lahko še padla kakšna kaplja dežja. Najtopleje bo ob morju in na jugovzhodu Slovenije, kjer bodo najvišje temperature okoli 14 stopinj Celzija. Na Goriškem, v osrednji Sloveniji in v Pomurju se bo ogrelo do okoli 12 stopinj Celzija. Nekoliko nižje temperature bodo na severu Slovenije, kjer bo od 6 do 10 stopinj Celzija.

V sredo se bo na zahodu Slovenije nadaljevalo oblačno vreme s kakšno kapljo dežja, drugod bodo delno jasno in večinoma suho. Tudi v četrtek bodo na vzhodu obdobja sončnega vremena. Drugje bo več oblačnosti. Še bodo nastajale kratkotrajne krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije, lahko se bo razvila tudi kakšna nevihta. Zelo toplo bo s temperaturami nad 15 stopinj, še nekoliko toplejši zrak pa se bo k nam razširil v petek, ko se bo lahko ob okrepljenem jugozahodnem vetru na vzhodu države ogrelo do 20 stopinj Celzija.