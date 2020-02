Prihodnji dnevi bodo zelo vetrovni

Februar v dolgoletnem povprečju velja za najbolj snežen mesec, a letos smo ga podobno kot lani začeli z izrazito otoplitvijo. Najvišjo temperaturo, kar 18 stopinj Celzija, smo v nedeljo izmerili v Beli krajini. Drugod je bilo od 10 do 16 stopinj Celzija. Zasluge za nič kaj zimske temperature gredo jugozahodnemu vetru, ki bo nad nami vztrajal vse do jutrišnjega prehoda hladne fronte.

Neobičajno toplo za začetek februarja je v teh dneh tudi drugod po Evropi. Ponekod so razmere že skoraj povsem poletne. Tako so v soboto popoldne v španski Valenciji izmerili kar 27 stopinj Celzija. Do 23 stopinj Celzija se je včeraj ogrelo tudi na Portugalskem in na jugozahodu Francije. Na Balkanu in v Italiji so se temperature gibale okoli 20, v srednji Evropi pa večinoma od 8 do 15 stopinj Celzija. Nad ničlo je v teh dneh celo v večjem delu Skandinavije, le v najbolj mrzlih krajih na skrajnem severu je okoli –10 stopinj Celzija.