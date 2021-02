Prihodnji dnevi nam prinašajo občutno otoplitev

Za nami je nekajdnevno obdobje mrzlega vremena, pred nami pa izrazita otoplitev. V preteklih dneh smo kljub odsotnosti snežne odeje marsikje izmerili najnižje temperature v letošnji zimi. Po nižinah večjega dela države je bilo okoli –10, v mraziščih južne Slovenije in v alpskih dolinah, ki jih še vedno prekriva debela snežna odeja, pa se je ohladilo do –17 stopinj Celzija. Seveda take temperature za zimo niso nič neobičajnega, saj jih izmerimo skoraj vsako leto.

Precej bolj mrzlo je bilo sredi februarja 1956, ko se je prav na današnji dan v Babnem Polju že drugi dan zapored ohladilo do –34,5 stopinje Celzija, kar še vedno velja za uradno najnižjo izmerjeno temperaturo pri nas. Tudi marsikje drugje so bile takrat izmerjene rekordno nizke temperature. V Kočevju so termometri pokazali –31,2, v Postojni –30,5, v Murski Soboti –28,6, v Črnomlju -26,3, v Ljubljani –23,3 in v Kozini pri Sežani –20,9 stopinje Celzija.