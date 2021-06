Prihodnji dnevi nam prinašajo stopnjevanje vročine

Letošnji junij se očitno želi odkupiti za rekordno moker, siv in zelo hladen maj, saj nas že od začetka meseca razvaja s soncem in visokimi temperaturami. Ponekod na Primorskem in tudi v osrednji Sloveniji smo že v preteklih dneh beležili prve letošnje tridesetice, v prihodnjih dneh pa nam bo še bolj vroče. Proti našim krajem se namreč širi vse toplejši afriški zrak in tako bomo lahko že danes tudi uradno govorili o prvem letošnjem vročinskem valu, ki zna biti glede na izmerjene temperature zraka eden najmočnejših junijskih v zgodovini meteoroloških meritev.

Pred nami so torej sončni in vse bolj vroči poletni dnevi. Danes bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija, jutri, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa se bo težišče najvišjih temperatur preselilo nad vzhodno Slovenijo in bo tam ostalo tudi ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak. Na vrhuncu vročinskega vala, ki ga v večjem delu Slovenije pričakujemo v nedeljo in ponedeljek, se bo lahko v najtoplejših krajih Dolenjske, Bele krajine in Posavja živo srebro dvignilo tudi do 36 stopinj Celzija, kar je blizu rekordov za ta del leta. Uradno najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meteoroloških meritev smo v Sloveniji izmerili 22. junija pred 21 leti, ko se je v Metliki ogrelo do 37,5 stopinje Celzija.

V prihodnjih dneh se bo vremenska slika nad Evropo le malo spreminjala, za kar bo poskrbelo območje visokega zračnega tlaka, ki se k nam širi iznad Sredozemlja in Severne Afrike. Zaradi anticiklona bodo fronte s hladnejšim zrakom in padavinami v prihodnjih dneh ubirale severnejšo pot, kot so jo v preteklih tednih, in na vreme pri nas ne bodo imele vpliva. Tako bo ostalo vsaj do začetka prihodnjega tedna.

Vročina bo, kot vse kaže, nekoliko popustila v torek, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa bo najverjetneje spet bolj pritisnila in bo lahko vztrajala tudi dalj časa, saj izrazitejših prehodov front vsaj do začetka julija ni na vidiku.

Poleg dnevov bodo vse toplejše postajale tudi noči, ki ob koncu tedna v večjih mestih in na Primorskem ne bodo več nudile prave svežine, obenem pa se bo z večjo vlago v zraku povečala tudi možnost za nastanek krajevnih neviht, ki bodo ob popoldnevih nastajale predvsem nad hribovitimi predeli zahodne in severne Slovenije.

Kdaj lahko govorimo o vročinskem valu?

Enotne definicije za vročinski val ni, za kar so krive predvsem različne klimatske značilnosti po svetu. Pri nas je od leta 2017 v uporabi definicija, ki temelji na povprečni temperaturi zraka - ta mora vsaj tri dni zapored presegati mejno vrednost, ki je določena glede na podnebno območje. Ker se na območju Slovenije prepleta veliko podnebnih tipov so pragovi trije. Za osrednjo in vzhodno Slovenijo je prag za začetek vročinskega vala postavljen pri 24 stopinjah Celzija, za Gorenjsko, Notranjsko ter dvignjen svet Štajerske in Dolenjske je mejna temperatura 22, za Primorsko pa 25 stopinj Celzija.

Do vključno leta 1995 so bili junijski vročinski valovi pri nas zelo redki, v Novem mestu so celo povsem izostali. Po tem letu pa se je situacija precej spremenila, saj je le nekaj junijev minilo povsem brez njih. Kljub temu so tako visoke temperature, kot jih pričakujemo v prihodnjih dneh, tudi v zadnjih letih za junij zelo nenavadne in so bolj značilne za drugo polovico julija in prvo polovico avgusta.

V zadnjih 70 letih je bilo v tem mesecu najbolj vroče 22. junija 2000, ko se je v Metliki ogrelo do 37,5 stopinje Celzija. Le pol stopinje manj je bilo 13. junija 2003 v Biljah pri Novi Gorici in v Slapu pri Vipavi ter 30. junija 1950 v Murski Soboti, v Ljubljani pa so najvišjo junijsko temperaturo zraka izmerili 11. junija 2003, ko je bilo 35,6 stopinje Celzija. V prihodnjih dneh se znamo tej temperaturi močno približati.