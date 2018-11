Prihodnji dnevi prinašajo nekaj dežja, snežilo bo le po najvišjih vrhovih

V znamenju za november zelo visokih temperatur je bil že konec tedna. Po podatkih Agencije za okolje so ob šibki burji in pomoči sonca včeraj najvišje temperature izmerili na Primorskem, kjer se je ogrelo do 23 stopinj Celzija. Drugod po državi so termometri pokazali med 15 in 18 stopinj Celzija. Take temperature so neobičajno visoke za ta čas, od povprečnih višje za več kot 5 stopinj Celzija.

Ciklon, ki je v preteklih dneh nad Apeninski polotok prinesel številne vremenske ujme, se bo danes združil še z enim ciklonom, ki se bo prek Pirenejskega polotoka pomaknil v zahodno Sredozemlje in s svojim obrobjem segal vse do naših krajev.