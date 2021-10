Prihodnji dnevi v znamenju krajevnih nalivov in občutno nižjih temperatur

Po dveh tednih nadpovprečno toplega vremena bo v prihodnjih dneh na vreme pri nas vplivala izrazita hladna fronta, ki bo večjemu delu Slovenije prinesla prvo obilnejše deževje v letošnji jeseni. Pričakujemo lahko precej pestro dogajanje, saj bodo pred fronto in ob njej nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi in močnejšimi sunki vetra, višje lege nad okoli 1400 metri nadmorske višine pa bo pobelil sneg.

icon-expand Pred nami so deževni in občutno hladnejši dnevi. FOTO: Shutterstock

V teh dneh vremenske pestrosti nad Evropo ne manjka, za kar skrbi obsežno in globoko ciklonsko območje s središčem nad Norveškim morjem. Na obrobju ciklona je k nam v preteklih dneh dotekal za začetek oktobra zelo topel zrak, v vzhodni Sloveniji se je včeraj lokalno ogrelo celo do 27 stopinj Celzija. Podobno toplo bo tudi še danes, nato pa se bomo od tako visokih temperatur za letos najverjetneje poslovili. Od zahoda se nam namreč približuje izrazita hladna fronta, na vreme pri nas pa bo v prihodnjih dneh vplival tudi ciklon, ki bo ob spuščanju hladnega zraka nastal nad severno Italijo. Vremensko dogajanje bo tako pri nas kot tudi v naši soseščini v prihodnjih 48 urah zelo pestro. Ker bo menjava zračne mase izrazita, bodo pred fronto in ob njej nastajale tudi nevihte z lokalno močnejšimi nalivi, ki lahko pripeljejo do hitrega porasta manjših rek in hudournikov. Že včeraj je obilno deževje zajelo jug Francije in severozahod Italije. Na območju Savone, ki leži na sredozemski obali zahodno od Genove, je v samo šestih urah padlo rekordnih 496 litrov dežja na kvadratni meter, skupna količina padavin pa je na nekaterih območjih presegla 800 litrov na kvadratni meter, kar je povzročilo obsežne poplave. Za kako izjemen dogodek gre, govori podatek, da toliko padavin v našem Prekmurju običajno beležimo v celem letu skupaj.

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Danes bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod bodo prevladovali oblaki. Manjše krajevne padavine, ki se trenutno pojavljajo predvsem v hribih zahodne Slovenije, se bodo čez dan nekoliko okrepile in se do večera razširile nad večji del države. Ker bo ozračje nestabilno, bodo predvsem v južni in zahodni Sloveniji nastajale nevihte s krajevnimi nalivi. Najobilneje bo deževalo v Posočju in na območju Snežnika, z oddaljevanjem od gorskih pregrad pa se bo količina dežja hitro manjšala. Tako kot včeraj bo tudi danes pihal okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo, ki bo v kombinaciji z nizkim zračnim tlakom poskrbel za povišano plimovanje in valovanje morja. Ob tem bo lahko morje poplavljalo izpostavljene dele obale. Popoldne bo najtopleje v vzhodni Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Podobno toplo bo tudi ob morju. Drugod bodo temperature od 18 do 23 stopinj Celzija.

