Prihodnji dnevi v znamenju okrepljenega jugozahodnega vetra

Nadpovprečno toplo vreme, ki nas s krajšimi prekinitvami spremlja že od začetka februarja, se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Spet se bo krepil jugozahodni veter, ki bo na zahod države prinašal oblake in občasen dež, na vzhodu pa bo še vztrajalo sončno in vetrovno vreme. Najmočneje bo pihalo v četrtek, ko bodo najmočnejši sunki jugozahodnika predvsem na Štajerskem in v Prekmurju ter na Notranjskem in Kočevskem dosegali hitrost okoli 70 kilometrov na uro.

Naši kraji se bodo že danes znašli na prepihu med ciklonom na zahodu in anticiklonom na vzhodu stare celine. Glavnina padavin bo ob hladni fronti, ki se bo pomikala prek zahodne Francije in Iberskega polotoka, padavine pa se bodo pojavljale tudi nad Britanskim otočjem in jugom Skandinavije, kjer bo snežilo. Pri nas bomo danes še varni pred padavinami. Vreme bo krojil jugozahodni veter, kar pomeni, da se bo že dopoldne začelo oblačiti v hribovitem svetu zahodne Slovenije, drugod bo nebo prekrivala le visoka oblačna koprena, ki sončnim žarkom ne bo predstavljala prevelike ovire. Popoldne se bo gostejša oblačnost začela širiti tudi nad osrednjo Slovenijo, medtem ko bo na vzhodu še prevladovala jasnina.

Nadpovprečno toplo vreme bo vztrajalo vsaj do začetka prihodnjega tedna. FOTO: Thinkstock

Najvišje temperature bomo izmerili na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo na Štajerskem in v Prekmurju. V osrednji Sloveniji in na Primorskem bo 15, na Gorenjskem pa 11 stopinj Celzija. V četrtek bo v zahodni in osrednji Sloveniji oblačno z občasnimi padavinami, proti vzhodu pa bo še vztrajala jasnina. Zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra bo marsikje že jutro toplo s temperaturami nad 10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo na vzhodu države ogrelo nad 20 stopinj Celzija. Na zahodu bo zaradi oblakov in občasnih padavin za od 5 do 10 stopinj Celzija manj toplo. V petek bo k nam dotekal nekoliko hladnejši zrak. Oblačnost se bo hitro spreminjala. Nastajale bodo krajevne padavine v obliki ploh, ki bodo verjetnejše v zahodni in severni Sloveniji. Spremenljivo in za ta čas precej toplo vreme nas čaka tudi ob koncu tedna. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 5, dnevne pa okoli 15 stopinj Celzija.

Prihodnji dnevi bodo najtoplejši in najbolj sončni na vzhodu države. FOTO: POP TV