Prihodnji dnevi v znamenju padavin in nove ohladitve

Ponoči se bo oblačnost povsod zgostila. Na zahodu in jugu se bodo že zgodaj zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Kljub temu količina dežja jutri še ne bo velika, nekoliko več ga bo padlo le ponekod v zahodni in južni Sloveniji. Na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo padavin najmanj, bodo najvišje dnevne temperature presegle 20 stopinj Celzija, drugod po državi se bodo gibale od 14 do 18 stopinj Celzija.

Ob vzhodni meji, kjer bo popoldne največ sonca, se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. V ljubljanski kotlini in na Goriškem bo 24, ob morju 23 stopinj Celzija. Le za spoznanje manj toplo bo na Gorenjskem, 21 stopinj Celzija.

Vremensko zelo nestabilen bo tudi torek. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale nevihte z nalivi, ki bodo bolj verjetne v zahodni Sloveniji. Dogajanje se bo stopnjevalo do noči na sredo, ko nas bo dosegla hladna fronta in nam prinesla občutno ohladitev.

Sreda bo oblačna s padavinami, ki bodo popoldne slabele in do večera marsikje ponehale. Najvišje dnevne temperature v večjem delu države ne bodo presegle 15 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo na območju Julijskih Alp spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V drugi polovici tedna bo spet topleje, a povsem brez ploh in neviht še ne bo šlo.