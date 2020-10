Konec tedna v znamenju temperaturnega obrata

Po torkovem prehodu fronte bo na vreme pri nas v naslednjih dneh vplivalo območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo prineslo umirjeno jesensko vreme. V višine bo dotekal topel in ob koncu tedna postopno tudi bolj suh zrak, po nižinah pa se bo zadrževal vlažen zrak, kar pomeni, da bo megla iz dneva v dan trdovratnejša. V višjeležečih krajih z več jasnine se bodo temperature približale 20 stopinjam Celzija, v krajih z dolgotrajnejšo meglo pa bo okoli deset stopinj manj. Podobno vreme nas bo spremljalo do sredine prihodnjega tedna.

Ob koncu oktobra je vreme lahko zelo nepredvidljivo, kar dokazujeta dogodka iz preteklosti. Tako so bile 27. oktobra pred 14 leti v gorah izmerjene najvišje temperature za ta del leta. Po Arsovih podatkih so na Voglu takrat izmerili 21,4, na Rogli 19,7, na Kredarici pa 13,6 stopinje Celzija. Tega dne je bilo najtopleje v Metliki, kjer se je ogrelo kar do 26,8 stopinje Celzija. Povsem drugače je bilo daljnega leta 1905, ko je ob koncu oktobra večji del Slovenije prekrivala izjemno debela snežna odeja, ki je v naših krajih še sredi zime prava redkost. V Cerknici so takrat izmerili neverjetnih 120 centimetrov snega, v Višnji Gori je sneg segal 80, v Postojni pa 70 centimetrov visoko.

icon-expand Po nižinah bo veliko megle ali nizke oblačnosti, več sonca bo ob koncu tedna v višjih legah, kjer bo za ta čas zelo toplo. FOTO: POP TV

Letošnji oktober se bo končal brez vremenskih ekstremov. Na vreme pri nas bo v prihodnjih dneh vplivalo območje visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da se bo ob nočeh brez vetra krepil temperaturni obrat. Danes bo na Primorskem in v višjih legah nad nadmorsko višino okoli 1200 metrov veliko sonca, drugod bo dopoldne oblačno ali megleno, popoldne pa se bo nizka oblačnost večinoma razkrojila, le ponekod v jugovzhodni Sloveniji in Pomurju bo lahko vztrajala večji del dneva. Temperature bodo za konec oktobra kar prijetne. Na Gorenjskem bo okoli 13 stopinj Celzija. Drugod bomo izmerili od 14 do 16, na Primorskem pa bo od 17 do 19 stopinj Celzija.

