Prihodnji dnevi bodo v znamenju temperaturnega obrata

Po enem tednu nadpovprečno visokih temperatur smo zjutraj ponekod znova segli po strgalih za led. Na mrazu izpostavljenih mestih so se namreč temperature spustile malo pod ničlo. Torek bo sončen z zelo izrazito modrino neba, prihodnji dnevi pa po nižinah ne bodo več tako idilični, saj se bo krepil temperaturni obrat. V vzhodni in osrednji Sloveniji bo vse več megle in nizke oblačnosti, ki bo v drugi polovici tedna ponekod lahko vztrajala tudi večji del dneva.

Hladna fronta, ki nas je prešla v noči na ponedeljek, je poskrbela, da so se po enem tednu nenavadno toplega vremena, ki je na vzhodu države bolj spominjalo na september kot november, temperature spustile k bolj običajnim vrednostim za ta čas. Lege nad okoli 1300 metrov je pobelil tudi sneg. Visokogorje je prekrila okoli 20-centimetrska snežna odeja.

A v prihodnjih dneh bodo vremenske razmere v višjih legah bolj pomladne kot zimske. Na Kredarici bo danes popoldne okoli 6 stopinj, jutri in v četrtek pa bo še malo topleje. Otoplitev bo zelo izrazita, saj se bodo temperature glede na včerajšnji dan dvignile za skoraj 10 stopinj Celzija.

Kredarica FOTO: Arso icon-expand

Povsem drugače bo po nižinah, kjer večjih temperaturnih sprememb v prihodnjih dneh ne bo. Ravno nasprotno, ponekod se bo lahko celo nekoliko ohladilo. Po dolinah in kotlinah se bo namreč ob jasnih nočeh brez vetra kopičil hladen in vlažen zrak, ki ga bo marsikje spremljala megla ali nizka oblačnost. Ker je sonce novembra šibko, bo sivina iz dneva v dan trdovratnejša. V drugi polovici tedna se bo lahko ponekod zadržala tudi večji del dneva. Na srečo bo plast hladnega in vlažnega zraka razmeroma plitva, zato se po sonce in bolj čist zrak ne bo treba odpraviti prav visoko. Zgornja meja meglenega pokrova bo na nadmorski višini med 500 in 800 metrov.

Megleni pokrov FOTO: Shutterstock icon-expand

Kako bo s temperaturami?

Nad meglenim pokrovom bo zrak zelo suh, temperature pa bodo marsikje presegle 10 stopinj Celzija, precej toplo bo tudi ponoči. Po nižinah bo zaradi temperaturnega obrata vremenska slika bolj raznolika. Jutra bodo hladna in meglena, s temperaturami okoli ledišča. Tam, kjer se bo megla hitro razkrojila, bo čez dan prijetno toplo s temperaturami do okoli 15 stopinj Celzija, v krajih s trdovratnejšo meglo pa bodo temperature ves dan vztrajale pod 10 stopinjami Celzija. Ob šibki burji bo v tem tednu veliko sonca tudi na Primorskem, kjer se bo ogrelo do približno 20 stopinj Celzija. Vreme bo tako povsem drugačno, kot je bilo v minulem tednu, ko je jugozahodnik zahodni Sloveniji prinašal oblake in padavine.

Temperature FOTO: Arso icon-expand