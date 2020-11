Prihodnji dnevi v znamenju turobnega novembrskega vremena

Tudi v prihodnjih dneh nas čaka umirjeno jesensko vreme. V višine bo še naprej dotekal za ta čas zelo topel in suh zrak, po nižinah pa bo zrak bistveno bolj vlažen, zato bo predvsem nad vzhodno in osrednjo Slovenijo veliko nizke oblačnosti, ki se bo od ponedeljka naprej marsikje lahko zadrževala tudi ob popoldnevih. Zgornja meja meglenega pokrova bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov, višje in na Primorskem pa se bo vsaj do srede nadaljevalo sončno vreme z visokimi temperaturami.

Za umirjeno vreme v zadnjih dneh skrbi anticiklon, ki se razteza vse od severa Evrope do Egejskega morja. Ker se naši kraji nahajajo blizu njegovega središča, močnejših vetrov pri nas ni, smo pa zato predvsem ob jutrih priča izrazitemu temperaturnemu obratu, ki nas bo spremljal tudi v prihodnjih dneh.

Tako smo ne glede na precej topel zrak v višinah marsikje po nižinah v zadnjih dneh beležili prvo slano v letošnji jeseni. Na mrazu izpostavljenih legah so se temperature spustile do 4 stopinje pod ničlo, celo ponekod na Primorskem se je ohladilo v bližino ledišča. Kljub temu je letošnji pojav slane razmeroma pozen, saj prvo negativno temperaturo v večjem delu države beležimo v drugi polovici oktobra, lani in predlani pa je marsikje zmrzovalo že ob koncu septembra. Čez dan je bilo sonce v preteklih dneh še dovolj močno, da so se jezera hladnega zraka po nižinah vsaj deloma razkrojila, tako da je bilo ob popoldnevih v večjem delu države prijetno toplo. Včeraj je bilo najtopleje na Primorskem, kjer se je tudi ob pomoči šibke burje ogrelo kar do 21 stopinj Celzija, drugod po nižinah smo izmerili od 12 do 16 stopinj Celzija. Celo na Kredarici je bilo 7 stopinj Celzija, kar je tu bolj običajna temperatura za začetek poletja kot pa za zadnji mesec meteorološke jeseni.

Za ta čas zelo topla in suha zračna masa se je razširila daleč proti severu celine. Na Finskem so v petek izmerili celo najvišjo novembrsko temperaturo od začetka meritev. Ogrelo se je do 16,6 stopinje Celzija, dosedanji rekord iz leta 1999 je bil presežen za kar dve stopinji in pol.

Jutranje temperature bodo višje, dnevne pa nižje Danes dopoldne bo marsikje po nižinah oblačno ali megleno, v višjih legah in na Primorskem pa bo sončno. Do sredine dneva se bo megla po nižinah večinoma razkrojila, le v Pomurju bo lahko vztrajala večji del dneva. Popoldne bo najtopleje na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 19 stopinj Celzija. Tudi marsikje na Gorenjskem, v osrednji in jugovzhodni Sloveniji bodo temperature presegle 15 stopinj Celzija. Precej manj bo v krajih z dolgotrajnejšo meglo, kjer termometri ne bodo pokazali več kot deset stopinj Celzija. Ponedeljek bo na Primorskem in v hribih sončen in topel, drugod bo vsaj zjutraj in del dopoldneva oblačno ali megleno, nizka oblačnost bo lahko na vzhodu države vztrajala skozi ves dan.

